Селена Гомес и Бенни Бланко впервые вышли на публику после помолвки (фото)

Звездная пара обручилась в конце 2024 года. Накануне они стали гостями церемонии "Золотой глобус-2025".

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Американская певица Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко впервые вышли на публику после новостей об их помолвке. Пара появилась на церемонии "Золотой глобус-2025". Об этом пишет People.

Гомес вышла в свет в изготовленном на заказ платье с открытыми плечами Prada нежно-голубого оттенка. Наряд также был с элегантной юбкой-колонной, подчеркнутой тонкими складками на линии талии, и шарфом, который звезда носила на руке всю ночь. Бриллиантовое колье и серьги-гвоздики от Tiffany & Co. добавили блеска к вечернему образу Селены.

Селена Гомес и Бенни Бланко Фото: Getty Images

Парикмахер Ренато Кампора уложил волосы певицы в волнистое каре в стиле старого Голливуда.

Тем временем Бенни Бланко надел белый фактурный костюм и кружевную водолазку. Он нежно целовал свою невесту на публике. Пара обручилась в декабре 2024 года после полутора лет отношений.

Селена Гомес и Бенни Бланко Фото: Getty Images

Селена Гомес была номинирована на нынешний "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Эмилия Перес", а также за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — мюзикле или комедии — "Убийства в одном здании". Ее коллега по фильму "Эмилия Перес" Зои Салдана была номинирована вместе с ней в первой категории и одержала победу. Селене в этот раз статуэтка не досталась.

Криминальный мюзикл французского режиссера Жака Одияра "Эмилия Перес" с Селеной Гомес забрал четыре награды: "Лучший мюзикл или комедия", "Лучший фильм на неанглийском языке", "Лучшая актриса второго плана", "Лучшая оригинальная песня".

Напомним, Зендая на "Золотом глобусе-2025" спровоцировала слухи о помолвке.

Также Фокус писал о всех победителях премии "Золотой глобус-2025".