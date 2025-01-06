Селена Гомес та Бенні Бланко вперше вийшли на публіку після заручин (фото)

Зіркова пара заручилася наприкінці 2024 року. Напередодні вони стали гостями церемонії "Золотий глобус-2025".

Related video

Американська співачка Селена Гомес та продюсер Бенні Бланко вперше вийшли на публіку після новин про їхні заручини. Пара зʼявилася на церемонії "Золотий глобус-2025". Про це пише People.

Гомес вийшла у світ у виготовленій на замовлення сукні з відкритими плечима Prada ніжно-блакитного відтінку. Вбрання також було з елегантною спідницею-колонкою, підкресленою тонкими складками на лінії талії, і шарфом, який зірка носила на руці всю ніч. Діамантове кольє та сережки-цвяшки від Tiffany & Co. додали блиску до вечірнього образу Селени.

Селена Гомес та Бенні Бланко Фото: Getty Images

Перукар Ренато Кампора уклав волосся співачки у хвилясте каре у стилі старого Голлівуду.

Тим часом Бенні Бланко одягнув білий фактурний костюм і мереживну водолазку. Він ніжно цілував свою наречену на публіці. Пара заручилася у грудні 2024 року після півтора року стосунків.

Селена Гомес та Бенні Бланко Фото: Getty Images

Селена Гомес була номінована на цьогорічний "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Емілія Перес", а також за найкращу жіночу роль у телевізійному серіалі – мюзиклі чи комедії – "Вбивства в одній будівлі". Її колега по фільму "Емілія Перес" Зої Салдана була номінована разом з нею в першій категорії і здобула перемогу. Селені цього разу статуетка не дісталася.

Кримінальний мюзикл французького режисера Жака Одіяра "Емілія Перес" із Селеною Гомес забрав чотири нагороди: "Найкращий мюзикл або комедії", "Найкращий фільм неанглійською мовою", "Найкраща акторка другого плану", "Найкраща оригінальна пісня".

Нагадаємо, Зендея на "Золотому глобусі-2025" спровокувала чутки про заручини.

Також Фокус писав про всіх переможців премії "Золотий глобус-2025".