Зендея спровокувала чутки про заручини з Томом Голландом (фото)

Зірка "Дюни" прийшла на церемонію "Золотий глобус-2025" з діамантовою каблучкою. Традиційно Том Голланд не супроводжував її, проте актора неодноразово згадали через нову прикрасу Зендеї.

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Американська акторка Зендея спровокувала чутки про заручини з Томом Голландом, коли прибула на церемонію "Золотий глобус-2025" з діамантовим перснем на безіменному пальці. Про це пише Page Six.

Зірка "Ейфорії" зʼявилася на публіці в кастомній сукні Louis Vuitton і прикрасах Bulgari. Вона уклала волоссся в елегантну зачіску та зробила вечірній макіяж. Традиційно Том Голланд не супроводжував на червоній доріжці свою кохану, проте став предметом обговорення після того, як Зендея продемонструвала каблучку, схожу на заручальну.

Зендея на "Золотому глобусі-2025" Фото: Getty Images

Зендея та Том Голланд, обом по 28 років, підтвердили свій роман восени 2021 року — через багато років після того, як вони знялися у фільмі "Людина-павук: Повернення додому" 2017 року.

Зендея на "Золотому глобусі-2025" Фото: Getty

Чутки про заручини вони наразі не коментували. Пара загалом тримає своє особисте життя подалі від уваги публіки та навіть не виходить разом на червоні доріжки. Британський актор говорив, що хоча він відвідує прем’єри Зендеї, він відмовляється зʼявлятися з нею на червоних доріжках, "тому що це не мій момент, це її момент, і якщо ми йдемо разом, це про нас". Том не хоче, щоб його слава чи спілкування з фанатами відволікали увагу від коханої.

Том Голланд та Зендея Фото: Getty Images

Нагадаємо, Анджеліна Джолі прийшла на "Золотий глобус-2025" з прийомною дочкою Захарою.

Також Фокус писав про всіх переможців премії "Золотий глобус-2025".