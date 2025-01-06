Анджеліна Джолі з донькою Захарою відвідала церемонію "Золотий глобус-2025" (фото)

Зірку було номіновано за роль у фільмі "Марія". Втім, вона не отримала статуетку.

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49-річна американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі прийшла на церемонію "Золотий глобус-2025" з 19-річною донькою Захарою. Про це пише People.

Зіркова мама та її спадкоємиця стали гостями на 82-й щорічній церемонії вручення премії "Золотий глобус" у Беверлі-Гіллз у ніч на 6 січня.

Поява Енджі відбулася лише через кілька днів після того, як стало відомо, що вони з Бредом Піттом остаточно завершили своє тривале та скандальне розлучення, хоча "битва" колишньої пари за їхній французький маєток-виноградник усе ще триває.

Джолі, номінована на найкращу жіночу роль у драматичному фільмі за головну роль у біографічній картині "Марія", привернула увагу в блискучій сріблястій сукні Alexander McQueen, яка облягала її фігуру.

Ансамбль містив безліч невеликих прозорих вирізів, а на нижньому подолі можна було побачити деталі з китицями.

Анджеліна Джолі з донькою Захарою Фото: Getty Images

Голлівудська знаменитість також взула блискучі темно-золоті туфлі. Її довгі пасма були укладені наполовину вгору, а інша частина спадала на плечі легкими хвилями.

Колишня дружина Бреда Пітта доповнила сукню парою яскравих срібних сережок, а також каблучками.

Анджеліна Джолі на "Золотому глобусі-2025" Фото: Getty Images

19-річна Захара одяглася для цієї події в білу сукню без рукавів з чорними візерунками з гілками дерев.

Анджеліна Джолі з донькою Захарою Фото: Getty Images

Донька Анджеліни Джолі продемонструвала мінімальну кількість аксесуарів, а її волосся було зачесане у хвіст.

В Енджі від колишнього чоловіка Бреда Пітта є троє біологічних дітей: Шайло, 18 років, Нокс та Вівʼєн, по 16 років. Також пара всиновила трьох спадкоємців: Захару, Меддокса, 23, та Пакса, 21.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі поділилася емоційною заявою на фоні розлучення.

Також Фокус писав про всіх переможців премії "Золотий глобус-2025".