Анджелина Джоли с дочерью Захарой посетила церемонию "Золотой глобус-2025" (фото)

Звезда была номинирована за роль в фильме "Мария". Впрочем, она не получила статуэтку.

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49-летняя американская актриса и режиссер Анджелина Джоли пришла на церемонию "Золотой глобус-2025" с 19-летней дочерью Захарой. Об этом пишет People.

Звездная мама и ее наследница стали гостями на 82-й ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз в ночь на 6 января.

Появление Энджи состоялось лишь через несколько дней после того, как стало известно, что они с Брэдом Питтом окончательно завершили свой длительный и скандальный развод, хотя "битва" бывшей пары за их французское поместье-виноградник все еще продолжается.

Джоли, номинированная на лучшую женскую роль в драматическом фильме за главную роль в биографической картине "Мария", привлекла внимание в блестящем серебристом платье Alexander McQueen, которое облегало ее фигуру.

Ансамбль содержал множество небольших прозрачных вырезовов, а на нижнем подоле можно было увидеть детали с кисточками.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой Фото: Getty Images

Голливудская знаменитость также обула блестящие темно-золотые туфли. Ее длинные пряди были уложены наполовину вверх, а остальная часть спадала на плечи легкими волнами.

Бывшая жена Брэда Питта дополнила платье парой ярких серебряных сережек, а также кольцами.

Анджелина Джоли на "Золотом глобусе-2025" Фото: Getty Images

19-летняя Захара оделась для этого события в белое платье без рукавов с черными узорами с ветвями деревьев.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой Фото: Getty Images

Дочь Анджелины Джоли продемонстрировала минимальное количество аксессуаров, а ее волосы были зачесаны в хвост.

У Энджи от бывшего мужа Брэда Питта есть трое биологических детей: Шайло, 18 лет, Нокс и Вивьен, по 16 лет. Также пара усыновила трех наследников: Захару, Мэддокса, 23, и Пакса, 21.

Напомним, Анджелина Джоли поделилась эмоциональным заявлением на фоне развода.

Также Фокус писал о всех победителях премии "Золотой глобус-2025".