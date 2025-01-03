Анджелина Джоли поделилась эмоциональным заявлением после развода с Брэдом Питтом

Спустя 8 лет звездная экс-пара урегулировала бракоразводные процессы. Джоли не планирует плохо высказываться об отце ее детей

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Американская актриса Анджелина Джоли обратилась к своим фанатам с эмоциональным сообщением после того, как распространилась новость о том, что ее развод с Брэдом Питтом окончательно завершен. Обращение звезда опубликовала в Instagram.

Джоли показала фотографию Сирии в руинах.

"Сирия: более 17 миллионов человек нуждаются в помощи. Сирия была разрушена почти 14 годами конфликта, перемещения и экономического ухудшения. Хотя недавняя смена в правительстве дает шанс на новый старт, миллионы все еще нуждаются в помощи, а критические потребности остаются неудовлетворенными", — говорится в сообщении.

Анджелина Джоли отреагировала на ситуацию в Сирии

Недавно Джоли и Питт спустя 8 лет договорились о разводе.

В 2016 Энджи подала на развод, ссылаясь на "непримиримые разногласия". Накануне Рождества 2024 года бывшие супруги наконец пришли к согласию относительно условий и оба подписали документы.

Адвокат Джоли Джеймс Саймон рассказал: "Более восьми лет назад Анджелина подала на развод с мистером Питтом. Она и дети оставили все имущество, которым они делились с мистером Питтом, и с тех пор она сосредоточилась на поиске мира и исцеления для их семьи".

"Честно говоря, Анджелина истощена, но чувствует облегчение, поскольку эта часть закончилась", — добавил он.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Хотя расставание было скандальным, источник, близкий к актрисе, рассказал: "Она не говорит плохо о [Питте] ни публично, ни частным образом. Она изо всех сил старалась быть светлой после темного времени".

Напомним, брат Анджелины Джоли женился.

Также Фокус писал о том, как дети поддержали Анджелину Джоли во время развода.