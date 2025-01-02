Дети Анджелины Джоли поддержали ее во время развода с Брэдом Питтом

Приемные дети экс-пары, Мэддокс, Пакс и Захара, и биологическая дочь Шайло уже совершеннолетние. 16-летние Вивьен и Нокс остаются на попечении мамы.

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Шестеро детей Анджелины Джоли побудили ее говорить о себе в течение восьми лет, которые понадобились, чтобы окончательно закончить развод с ее третьим мужем Брэдом Питтом на Рождество 2024 года. Об этом пишет People.

"Она изо всех сил пыталась сохранить в себе свет после темного времени", — рассказал источник.

"Дети выросли, увидев, что некоторые люди имеют столько власти и привилегий, что их голоса не имеют значения. Их боль не в счет", — добавил инсайдер.

Наследники голливудской звезды хотели, чтобы она выступила за себя, защищала себя на протяжении этих лет.

Звезда фильма "Мария" имеет опеку над своими несовершеннолетними детьми — 16-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Их с Брэдом Питтом биологической дочери Шайло уже исполнилось 18 лет. Приемные дети экс-пары, Мэддокс, Пакс и Захара, тоже совершеннолетние.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

У Брэда Питта довольно напряженные отношения с дочерьми и сыновьями. Они даже отказываются от знаменитой фамилии отца.

По словам Джоли, ее дети пока не хотят быть публичными и строить актерскую карьеру.

"Никто из моих детей не хочет быть перед камерой в это время. Они достаточно приватны. Шайло чрезвычайно приватна. Они не родились для конфиденциальности, не так ли? Поэтому я надеюсь, что они смогут это понять, когда будут взрослеть", — рассказала знаменитость.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Пара, ранее известная как "Бранджелина", которая не подписывала добрачный договор, технически была жената в 2014-2016 годах. Только в конце 2024 года они окончательно завершили бракоразводный процесс.

Впрочем, Анджелина и Брэд вступают в четвертый год своей борьбы за винодельню Château Miraval во Франции, где они поженились, которая, как сообщается, стоит 164 миллиона долларов.

Напомним, кто помог Брэду Питту быстрее развестись с Джоли.

Также Фокус писал о реакции Дженнифер Энистон на развод Брэда Питта.