Дженнифер Энистон отреагировала на развод Брэда Питта

Питт и Энистон были женаты в начале 2000-х. Их брак распался после съемок Брэда в фильме "Мистер и миссис Смит", в котором тот сыграл и познакомился с Джоли.

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Американская актриса Дженнифер Энистон не планирует "поздравлять" своего бывшего мужа Брэда Питта после окончательного завершения его развода с Анджелиной Джоли. Об этом пишет Daily Mail.

Питт расторг брак с Энистон в 2005 году после встречи с Джоли на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Брэд и Энджи были вместе 11 лет, прежде чем их союз распался в 2016 году.

Звезда "Друзей" и ее бывший муж сумели сохранить дружеские отношения, несмотря на слухи, что он бросил Дженнифер ради Джоли.

Впрочем, источник сообщил, что Энистон не заинтересована говорить о разводе своего бывшего мужа — ни публично, ни частным образом.

"Джен не хочет публично говорить о разводе Брэда и Анджелины, а также не хочет связываться с Брэдом и поздравлять его", — отметил инсайдер.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

По словам источника, во время следующей встречи звезда "Друзей" просто будет любезна с Брэдом, как и раньше.

"Они будут говорить о жизни и в основном о чем-то другом, но они не собираются погружаться в его чувства относительно развода или что-то подобное", — рассказал инсайдер.

"Анджелина не является темой для разговора между ними, и это останется таким навсегда", — добавил он.

Как известно, Дженнифер и Брэд сохраняют хорошие отношения и не держат обид друг на друга.

"Джен хотела бы, чтобы Брэд был счастлив прежде всего, и верит, что он счастлив", — говорит источник.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

В конце 2024 года Джоли и Питт достигли мирового соглашения по своему разводу, но подтвердили, что они все еще находятся в споре на 62 миллиона долларов относительно французского замка и виноградника, которыми они владели совместно.

Напомним, кто помог Брэду Питту быстрее развестись с Джоли.

Также Фокус писал о вероятности совместного появления Брэда Питта и Анджелины Джоли на экране.