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Стиль життя

Дженніфер Еністон відреагувала на розлучення Бреда Пітта

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Фото: Getty Images | Бред Пітт та Дженніфер Еністон

Пітт та Еністон були одружені на початку 2000-х. Їхній шлюб розпався після зйомок Бреда у фільмі "Містер і місіс Сміт", у якому той зіграв та познайомився з Джолі.

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Американська акторка Дженніфер Еністон не планує "вітати" свого колишнього чоловіка Бреда Пітта після остаточного завершення його розлучення з Анджеліною Джолі. Про це пише Daily Mail.

Пітт розірвав шлюб з Еністон у 2005 році після зустрічі з Джолі на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт". Бред та Енджі були разом 11 років, перш ніж їхній союз розпався у 2016 році.

Зірка "Друзів" і її колишній чоловік зуміли зберегти дружні стосунки, попри чутки, що він кинув Дженніфер заради Джолі.

Втім, джерело повідомило, що Еністон не зацікавлена ​​говорити про розлучення свого колишнього чоловіка — ні публічно, ні приватно.

"Джен не хоче публічно говорити про розлучення Бреда та Анджеліни, а також не хоче зв’язуватися з Бредом і вітати його", — зазначив інсайдер.

Бред Пітт та Дженніфер Еністон

За словами джерела, під час наступної зустрічі зірка "Друзів" просто буде любʼязною з Бредом, як і раніше.

"Вони будуть говорити про життя і здебільшого про будь-що інше, але вони не збираються занурюватися в його почуття щодо розлучення чи щось подібне", — розповів інсайдер.

"Анджеліна не є темою для розмови між ними, і це залишиться таким назавжди", — додав він.

Як відомо, Дженніфер та Бред зберігають хороші стосунки та не тримають образ одне на одного.

"Джен хотіла б, щоб Бред був щасливий перш за все, і вірить, що він щасливий", — каже джерело.

Бред Пітт та Дженніфер Еністон

Наприкінці 2024 року Джолі та Пітт досягли мирової угоди щодо свого розлучення, але підтвердили, що вони все ще перебувають у суперечці на 62 мільйони доларів щодо французького замку та виноградника, якими вони володіли спільно.

Нагадаємо, хто допоміг Бреду Пітту швидше розлучитися з Джолі.

Також Фокус писав про ймовірність спільної появи Бреда Пітта та Анджеліни Джолі на екрані.