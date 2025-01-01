Інсайдер розповів, чому Бред Пітт насправді розлучився з Анджеліною Джолі

Колишня голлівудська пара розійшлася ще у 2016 році. Втім, аж напередодні 2025 вони остаточно закінчили процес розлучення.

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Інсайдери розкрили справжню причину, чому Бред Пітт хотів швидше розлучитися з Анджеліною Джолі. Про це пише Daily Mail.

Виявилося, що Бред Пітт уже планує одружитися у 2025 році зі своєю дівчиною Інес де Рамон після того, як його шлюборозлучна "битва" з Анджеліною Джолі була вирішена напередодні Нового року.

Голлівудські зірки офіційно підписали документи на розлучення наприкінці 2024 року, попри те, що вони розійшлися ще у 2016 році. Упродовж 8 років Бред та Енджі вирішували питання опіки над дітьми та спільних бізнесів.

Восени 2022 року Пітт почав зустрічатися з дизайнеркою ювелірних прикрас з Лос-Анджелеса Інес де Рамон. Пара вже живе разом та зʼявляється на публіці, не приховуючи своїх почуттів.

"Вони планують одружитися в наступному році, і Бред погодився, тому що він хоче зберегти дітей на свому боці, щоб його новий шлюб тривав", — розповів інсайдер.

Інес де Рамон та Бред Пітт Фото: Getty Images

"Схоже, Інес теж хоче мати дітей і тиснула на нього, щоб він якомога швидше все владнав", — додало джерело.

Голлівудський актор має надію, що зможе примиритися зі своїми дітьми тепер, коли розлучення з Джолі завершено, але "це виглядає як довгий та важкий шлях".

Інес де Рамон та Бред Пітт Фото: Getty Images

У Пітта та Джолі є троє біологічних дітей — 18-річна Шайло та 16-річні близнюки Нокс і Вів'єн, а також усиновлені діти Меддокс, 23, Пакс, 21, і Захара, 19. В актора доволі напружені стосунки зі спадкоємцями, які живуть з мамою.

Нагадаємо, Анджеліну Джолі помітили на прогулянці з донькою Вівʼєн.

Також Фокус писав про остаточне розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі.