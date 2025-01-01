Инсайдер рассказал, почему Брэд Питт на самом деле развелся с Анджелиной Джоли

Бывшая голливудская пара разошлась еще в 2016 году. Впрочем, только накануне 2025 года они окончательно закончили бракоразводный процесс.

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Инсайдеры раскрыли истинную причину, почему Брэд Питт хотел побыстрее развестись с Анджелиной Джоли. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что Брэд Питт уже планирует жениться в 2025 году на своей девушке Инес де Рамон после того, как его бракоразводная "битва" с Анджелиной Джоли была решена в канун Нового года.

Голливудские звезды официально подписали документы на развод в конце 2024 года, несмотря на то, что они разошлись еще в 2016 году. В течение 8 лет Брэд и Энджи решали вопросы опеки над детьми и совместных бизнесов.

Осенью 2022 года Питт начал встречаться с дизайнером ювелирных украшений из Лос-Анджелеса Инес де Рамон. Пара уже живет вместе и появляется на публике, не скрывая своих чувств.

"Они планируют пожениться в следующем году, и Брэд согласился, потому что он хочет сохранить детей на своей стороне, чтобы его новый брак продолжался", — рассказал инсайдер.

Инес де Рамон и Брэд Питт Фото: Getty Images

"Похоже, Инес тоже хочет иметь детей и давила на него, чтобы он как можно скорее все уладил", — добавил источник.

Голливудский актер надеется, что сможет примириться со своими детьми теперь, когда развод с Джоли завершен, но "это выглядит как долгий и трудный путь".

Инес де Рамон и Брэд Питт Фото: Getty Images

У Питта и Джоли есть трое биологических детей — 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен, а также усыновленные дети Мэддокс, 23, Пакс, 21, и Захара, 19. У актера довольно напряженные отношения с наследниками, которые живут с мамой.

Напомним, Анджелину Джоли заметили на прогулке с дочерью Вивьен.

Также Фокус писал об окончательном разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли.