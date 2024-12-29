Стильная Анджелина Джоли сходила на шопинг с родной дочкой (фото)

Вивьен больше времени, чем ее братья и сестры, проводит с мамой. Они вместе работают на Бродвее.

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49-летнюю голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили на шопинге с родной дочерью Вивьен, 16 лет. Об этом пишет Page Six.

Дуэт отправился за покупками на Сансет-Роу в Лос-Анджелесе в разгар новогодне-рождественских праздников.

Звезда фильма "Марии" улыбалась, когда она шла с парой больших черных сумок для покупок на руке. Энджи также надела почти полностью черный ансамбль с черным тренчем и соответствующими брюками. Голливудская знаменитость сочетала образ с парой туфель и солнцезащитными очками, распустив свои светлые волосы.

Тем временем Вивьен, которую Анджелина воспитывает со своим бывшим мужем Брэдом Питтом, шла рядом со своей матерью в светло-голубом свитере с темно-синей звездой. Она также надела брюки цвета хаки и кроссовки.

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен

В мае 2024 года Вивьен "выбросила" фамилию Питт из своего псевдонима во время работы над бродвейским спектаклем "Аутсайдеры". То же самое сделали Шайло и Захара. У детей напряженные отношения со звездным отцом. Их воспитанием занимается в основном Энджи.

Анджелина и Брэд разошлись более семи лет назад, но актеры до сих пор втянуты во вражду относительно опеки над детьми и совместных бизнесов.

Кроме Вивьен, у Джоли и Питта есть сыновья Нокс, 16, Мэддокс, 22, Пакс, 20, дочь Захара, 19, и дочь Шайло, 18. Шайло, Вивьен и Нокс — биологические дети пары.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Напомним, близнецов Анджелины Джоли заметили на редкой прогулке.

Также Фокус писал о новой работе Вивьен Джоли.