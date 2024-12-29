Стильна Анджеліна Джолі сходила на шопінг з рідною донькою (фото)

Вівʼєн більше часу, ніж її брати та сестри, проводить з мамою. Вони разом працюють на Бродвеї.

Related video

49-річну голлівудську акторку Анджеліну Джолі помітили на шопінгу з рідною донькою Вівʼєн, 16. Про це пише Page Six.

Дует вирушив за покупками на Сансет-Роу в Лос-Анджелесі в розпал новорічно-різдвяних свят.

Зірка фільму "Марії" усміхалася, коли вона йшла з парою великих чорних сумок для покупок на руці. Енджі також одягла майже повністю чорний ансамбль із чорним тренчем і відповідними штанами. Голлівудська знаменитість поєднала образ із парою туфлів і сонцезахисними окулярами, розпустивши своє світле волосся.

Тим часом Вів'єн, яку Анджеліна виховує зі своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом, йшла поруч зі своєю матір'ю в світло-блакитному светрі з темно-синьою зіркою. Вона також одягла штани кольору хакі та кросівки.

Анджеліна Джолі з донькою Вівʼєн

У травні 2024 року Вівʼєн "викинула" прізвище Пітт зі свого псевдоніму під час роботи над бродвейською виставою "Аутсайдери". Те ж саме зробили Шайло та Захара. У дітей напружені стосунки із зірковим батьком. Їхнім вихованням займається здебільшого Енджі.

Анджеліна та Бред розійшлися понад сім років тому, але актори досі втягнуті у ворожнечу щодо опіки над дітьми та спільних бізнесів.

Крім Вів'єн, у Джолі і Пітта є сини Нокс, 16, Меддокс, 22, Пакс, 20, донька Захара, 19, і дочка Шайло, 18. Шайло, Вівʼєн та Нокс — біологічні діти пари.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, близнюків Анджеліни Джолі помітили на рідкісній прогулянці.

Також Фокус писав про нову роботу Вівʼєн Джолі.