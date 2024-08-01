16-річна донька Анджеліни Джолі отримала нову роботу

Вів'єн дуже любить театр і мюзикли. Вона із задоволенням допомагає матері в роботі над постановками і відвідує прем'єри.

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16-річна Вів'єн, молодша рідна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, несподівано отримала нову роботу на музичному концерті в Лос-Анджелесі. Вона була білетером на мюзиклі "Божевілля навколо марихуани" ("Reefer Madness: The Musical"), пише People. Шоу відбулося в The Whitley в Голлівуді цього тижня.

Дівчину помітили, коли вона допомагала гостям знайти свої місця всередині приміщення перед концертом.

Актори, які зіграли в оригінальному кіномюзиклі, відвідали захід. Серед них були Крістен Белл, Гаррі С. Мерфі, Лорі Алан, Крістіан Кемпбелл, Джон Кассір, Майлз Брекель та інші.

Мюзикл "Божевілля навколо марихуани" вперше був показаний 1998 року в Лос-Анджелесі. У травні цього року Анджеліна і Вів'єн відвідали прем'єру відродження цього шоу, де Крістен Белл виступає продюсеркою разом з Аланом Каммінгом.

"Вона просто сказала, що хотіла прийти і підтримати. Я подумала, що це був прекрасний жест, особливо для проєкту, який запускається в Лос-Анджелесі, де не найбільше театральне співтовариство, або, можливо, у нього інша ідентичність, ніж у спільноти Нью-Йорка", — розповіла пізніше Белл у бесіді з журналістами.

Анджеліна Джолі з дочкою Вів'єн на церемонії вручення премії "Тоні" Фото: Getty Images

Повертаючись до Вів'єн, зазначимо, що раніше вона встигла попрацювати асистентом у бродвейській постановці "Знедолені", де її мати була провідним продюсером.

Подивившись "Знедолених" у La Jolla Playhouse у Сан-Дієго 2023 року, дівчина надихнула Анджеліну підписати контракт як продюсерка на музичну адаптацію цієї вистави, а потім всіляко їй допомагала.

"Вів нагадує мені мою матір тим, що вона не зосереджена на тому, щоб бути в центрі уваги, а підтримувати інших. Вона дуже вдумливо і серйозно ставиться до театру і старанно працює, щоб краще зрозуміти, як зробити свій внесок. Я сподіваюся, що зможу зробити свій внесок, продовжуючи вчитися у цієї дивовижної команди, з якою я працюю відтоді, як моя дочка привела мене на шоу в La Jolla Playhouse", — зізнавалася Джолі.

Мюзикл "Знедолені" заснований на романі С. Е. Гінтона, а також на фільмі Френсіса Форда Копполи 1983 року. Під час прем'єри у квітні Анджеліна сказала, що для неї "велика честь" працювати над постановкою. У червні мати і дочка отримали премію "Тоні" за найкращий мюзикл.

Раніше Фокус писав, що старша дочка Анджеліни Джолі вирішила відмовитися від прізвища батька.