Діти Анджеліни Джолі підтримали її під час розлучення з Бредом Піттом

Прийомні діти експари, Меддокс, Пакс та Захара, та біологічна донька Шайло вже повнолітні. 16-річні Вівʼєн та Нокс залишаються під опікою мами.

Related video

Шестеро дітей Анджеліни Джолі спонукали її говорити про себе протягом восьми років, які знадобилися, щоб остаточно закінчити розлучення з її третім чоловіком Бредом Піттом на Різдво 2024. Про це пише People.

"Вона щосили намагалася зберегти в собі світло після темного часу", — розповіло джерело.

"Діти виросли, побачивши, що деякі люди мають стільки влади та привілеїв, що їхні голоси не мають значення. Їхній біль не в рахунок", — додав інсайдер.

Спадкоємці голлівудської зірки хотіли, щоб вона виступила за себе, захищала себе протягом цих років.

Зірка фільму "Марія" має опіку над своїми неповнолітніми дітьми — 16-річними близнюками Вів'єн і Ноксом. Їхній з Бредом Піттом біологічій доньці Шайло вже виповнилося 18 років. Прийомні діти експари, Меддокс, Пакс та Захара, теж повнолітні.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

У Бреда Пітта доволі напружені стосунки з доньками та синами. Вони навіть відмовляються від знаменитого прізвища батька.

За словами Джолі, її діти наразі не хочуть бути публічними та будувати акторську карʼєру.

"Ніхто з моїх дітей не хоче бути перед камерою в цей час. Вони досить приватні. Шайло надзвичайно приватна. Вони не народилися для конфіденційності, чи не так? Тому я сподіваюся, що вони зможуть це зрозуміти, коли будуть дорослішати", — розповіла знаменитість.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Пара, раніше відома як "Бранджеліна", яка не підписувала передшлюбний договір, технічно була одружена у 2014-2016 роках. Лише наприкінці 2024 року вони остаточно завершили процес розлучення.

Втім, Анджеліна та Бред вступають у четвертий рік своєї боротьби за виноробню Château Miraval у Франції, де вони одружилися, яка, як повідомляється, коштує 164 мільйони доларів.

Нагадаємо, хто допоміг Бреду Пітту швидше розлучитися з Джолі.

Також Фокус писав про реакцію Дженніфер Еністон на розлучення Бреда Пітта.