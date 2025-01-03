Анджеліна Джолі поділилася емоційною заявою після розлучення з Бредом Піттом

Через 8 років зіркове експодружжя врегулювало шлюборозлучні процеси. Джолі не планує погано висловлюватися про батька її дітей.

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Американська акторка Анджеліна Джолі звернулася до своїх фанатів з емоційним повідомленням після того, як поширилася новина про те, що її розлучення з Бредом Піттом остаточно завершено. Звернення зірка опублікувала в Instagram.

Джолі показала фотографію Сирії в руїнах.

"Сирія: понад 17 мільйонів людей потребують допомоги. Сирія була зруйнована майже 14 роками конфлікту, переміщення та економічного погіршення. Хоча нещодавня зміна в уряді дає шанс на новий старт, мільйони все ще потребують допомоги, а критичні потреби залишаються незадоволеними", — йдеться в повідомленні.

Анджеліна Джолі відреагувала на ситуацію в Сирії

Нещодавно Джолі та Пітт через 8 років домовилися про розлучення.

У 2016 Енджі подала на розлучення, посилаючись на "непримиренні розбіжності". Напередодні Різдва 2024 колишнє подружжя нарешті дійшло згоди щодо умов і обоє підписали документи.

Адвокат Джолі Джеймс Саймон розповів: "Понад вісім років тому Анджеліна подала на розлучення з містером Піттом. Вона та діти залишили все майно, яким вони ділилися з містером Піттом, і з того часу вона зосередилася на пошуку миру та зцілення для їхньої сім’ї".

"Чесно кажучи, Анджеліна виснажена, але відчуває полегшення, оскільки ця частина закінчилася", — додав він.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт Фото: Getty Images

Хоча розставання було скандальним, джерело, близьке до акторки, розповіло: "Вона не говорить погано про [Пітта] ні публічно, ні приватно. Вона щосили намагалася бути світлою після темного часу".

Нагадаємо, брат Анджеліни Джолі одружився.

Також Фокус писав про те, як діти підтримали Анджеліну Джолі під час розлучення.