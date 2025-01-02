Брат Анджеліни Джолі таємно одружився (фото, відео)

Уже наступного дня після весілля молодята посварилися в пух і прах і п'ять місяців жили окремо.

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51-річний актор і продюсер Джеймс Гейвен, рідний брат голлівудської суперзірки Анджеліни Джолі, таємно одружився зі своєю 42-річною подругою, зіркою реаліті-шоу "Справжній секс в іншому місті" Ромі Імбеллі. Весілля відбулося ще влітку, але про нього стало відомо тільки зараз, коли Імбеллі опублікувала відео і фото церемонії, щоб привітати з днем народження свого покійного батька.

Церемонія одруження відбулася 12 серпня 2024 року в Лагуна-Біч, Каліфорнія, за присутності кількох близьких членів сім'ї, включно з батьком нареченого Джоном Войтом.

"Сьогодні мама Джеймі (Маршелін Бертран) співає для нас, поки вони разом святкують на небесах. Ми обидва вчимося приймати любов від когось, це був особливий і особистий день на цих фотографіях. Я з нетерпінням чекаю святкування з близькими в наступному році. З Новим роком. Я вдячна за настанову, яку мій батько, що народився цього дня, дав мені навіть із могили. Мама Джеймі присвятила нам цю пісню за багато років до своєї смерті. У цей особливий день ми усвідомили, що наші мама і тато були присутні з нами в дусі", — написала вона.

На відео вона обмінюється клятвами з Гейвеном, якого практично не впізнати. У сторіс вона показала фото нареченого з його батьком Джоном Войтом і ще кілька знімків.

Кількома днями раніше Ромі розповіла про те, що до весілля вона знала Джеймса 23 роки, а пропозицію він зробив на могилі її батька.

"Подробиці нашої історії надто особисті та складні, щоб ділитися ними зараз, але я пишу все це у своїй книзі", — ідеться в публікації.

Уже наступного дня після весілля молодята дуже сильно посварилися, після чого Ромі кинула чоловіка.

"Після 5 місяців довгих сліз, зцілення і роздумів ми вирішили розібратися зі своїми проблемами і тепер плануємо особливий день з моєю донькою. Я почуваюся звільненою і готовою повернутися до чоловіка і в наш будинок у Лос-Анджелесі. Усе, що сталося за останні кілька місяців, було частиною більшого плану, і я вірю в Божий час", — каже вона.

У 2025 році пара збирається влаштувати велике свято для друзів і рідних з нагоди свого весілля.

Дівчина раніше була одружена з музикантом Дасті Реєм і шеф-кухарем Чарльзом Імбеллі, останній з яких є батьком її дочки.

Що стосується Джеймса, то він продовжує вести непублічне життя. У січні 2024 року Гейвен дав рідкісний коментар про свої стосунки з сестрою. Він з'явився в епізоді подкасту 90who10, у якому розповів про те, як він зосередився на турботі про дітей Анджеліни після її розставання і багаторічного розлучення з Піттом.

Джеймс, якого востаннє бачили на публіці з батьком Джоном Войтом у жовтні 2022 року, зізнався, що вважає своїм обов'язком "захистити" шістьох дітей своєї сестри на тлі бурхливого розлучення і спричиненого ним негативного розголосу для колишніх бойфрендів.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі офіційно поставила крапку в розлученні з Бредом Піттом.