Яхта з елітними туристами на борту розбилась і потонула на Новий рік: всі подробиці (фото)

На опублікованих кадрах, знятих очевидцями на березі, можна побачити, як люди у паніці кричать і пірнають у воду. Тим часом водолази кинулись на допомогу постраждалим.

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Розкішна яхта Amore Mio з туристами розбилася об скелі й затонула під час морської екскурсії на Новий рік. Пасажирам вдалось вибратися на волю після того, як судно врізалося у велику кам'яну стіну вздовж узбережжя Ла-Кебрада (Акапулько, Мексика). Про це пише видання The Mirror.

Відпочивальники під час мандрівки зібралися на носі "Amore Mio", і саме там їх бачили востаннє, коли сталася катастрофа. Стурбовані свідки почали кричати, стоячи на березі, і жестами закликали групу мандрівників стрибати за мить до зіткнення.

На опублікованих кадрах, знятих очевидцями на березі, можна побачити, як люди у паніці кричать і пірнають у воду. Тим часом водолази кинулись на допомогу постраждалим.

Вважається, що судно до скель потягнула сильна течія. Попри сильний удар, ніхто не отримав серйозних тілесних ушкоджень.

До речі, Акапулько — один з найстаріших мексиканських пляжних курортів, який прославився у 1940-х та 1960-х роках як місце відпочинку голлівудських зірок і мільйонерів. Навіть взимку температура повітря там перевищує 30°C.

Це сталося після того, як минулого місяця біля берегів Багамських островів суперяхта вартістю 10 мільйонів фунтів стерлінгів врізалася в круїзний лайнер. На кадрах, знятих пасажирами, видно, як яхта Aurora по діагоналі рухається в бік величезного круїзного лайнера Allure of the Seas, пришвартованого в гавані Нассау 12 грудня.

Нагадаємо, раніше сім'я Стівенс, яка обрала життя на борту яхти Pinnacle, поділилася своїм незвичайним поглядом на Різдво, що поєднує мінімалізм, простоту і любов до пригод.

А от 71-річний Бернар Пуато майже місяць провів на своїй яхті, що стоїть на схилі пагорба в регіоні Луара (Франція), за 300 кілометрів від найближчого моря. Але його незвичайна участь у віртуальній версії знаменитої навколосвітньої регати Vendee Globe привернула увагу не тільки серед місцевих жителів, а й серед шанувальників яхтингу.