"Я не божевільний": чоловік здійснив навколосвітню подорож на яхті сушею (фото)

Бернар Пуато взяв участь у віртуальній версії знаменитої навколосвітньої регати. Таким чином чоловік намагається привернути увагу громадськості до проблем біженців.

71-річний Бернар Пуато майже місяць провів на своїй яхті, що стоїть на схилі пагорба в регіоні Луара (Франція), за 300 кілометрів від найближчого моря. Але його незвичайна участь у віртуальній версії знаменитої навколосвітньої регати Vendee Globe привернула увагу не тільки серед місцевих жителів, а й серед шанувальників яхтингу. Про це пише France 24.

На своєму дерев'яному човні завдовжки п'ять метрів Пуато проводить до 22 годин на добу, уважно стежачи за своїм віртуальним маршрутом через додаток Virtual Regatta. Надихнувшись реальною регатою Vendee Globe, в якій яхтсмени проходять 20 000 морських миль (37 000 км) наодинці і без зупинок, Пуато вирішив узяти участь, щоб привернути увагу до проблем біженців.

"Прохачі притулку проходять через набагато гірші випробування, ніж я. Вони — справжні герої", — каже Пуато, який понад 20 років допомагає біженцям через благодійну асоціацію Anticyclone.

Бернар Пуато взяв участь у віртуальній версії знаменитої навколосвітньої регати Фото: AFP

Яхта Пуато, що "пливе" лугом, явно не зустрічає штормів і айсбергів, як її реальні прототипи в південній Атлантиці, але життя на борту все одно нелегке. Холод, тіснота і фізичний дискомфорт стали частиною його повсякденного життя.

"Я не божевільний, я захищаю справу", — з усмішкою відповідає він на запитання про свою незвичайну участь у регаті.

Пуато планує завершити своє "плавання" одночасно з реальними перегонами, переможець яких має перетнути фінішну лінію в січні. Його сім'я, зокрема дружина, яку він не бачив з моменту старту 10 листопада, чекає на його повернення.

"Моя дружина чекає на мене, як і дружини всіх справжніх моряків", — жартує він.

Бернар Пуато сподівається, що його експеримент допоможе не лише зібрати кошти, а й привернути увагу до тих, хто змушений долати куди складніші "регати" в пошуках безпечного життя.

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