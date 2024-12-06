"Я не сумасшедший": мужчина совершил кругосветное путешествие на яхте по суше (фото)

Бернар Пуато принял участие в виртуальной версии знаменитой кругосветной регаты. Таким образом мужчина пытается привлечь внимание общественности к проблемам беженцев.

71-летний Бернар Пуато почти месяц провел на своей яхте, стоящей на склоне холма в регионе Луара (Франция), в 300 километрах от ближайшего моря. Но его необычное участие в виртуальной версии знаменитой кругосветной регаты Vendee Globe вызвало внимание не только среди местных жителей, но и среди поклонников яхтинга. Об этом пишет France 24.

На своей деревянной лодке длиной пять метров Пуато проводит до 22 часов в сутки, внимательно следя за своим виртуальным маршрутом через приложение Virtual Regatta. Вдохновившись реальной регатой Vendee Globe, в которой яхтсмены проходят 20 000 морских миль (37 000 км) в одиночку и без остановок, Пуато решил принять участие, чтобы привлечь внимание к проблемам беженцев.

"Просители убежища проходят через гораздо худшие испытания, чем я. Они — настоящие герои", — говорит Пуато, который более 20 лет помогает беженцам через благотворительную ассоциацию Anticyclone.

Бернар Пуато принял участие в виртуальной версии знаменитой кругосветной регаты Фото: AFP

Яхта Пуато, "плывущая" по лугу, явно не встречает штормов и айсбергов, как ее реальные прототипы в южной Атлантике, но жизнь на борту все равно нелегка. Холод, теснота и физический дискомфорт стали частью его повседневной жизни.

"Я не сумасшедший, я защищаю дело", — с улыбкой отвечает он на вопросы о своем необычном участии в регате.

Пуато планирует завершить свое "плавание" одновременно с реальной гонкой, победитель которой должен пересечь финишную черту в январе. Его семья, в том числе жена, которую он не видел с момента старта 10 ноября, ждет его возвращения.

"Моя жена ждет меня, как и жены всех настоящих моряков", — шутит он.

Бернар Пуато надеется, что его эксперимент поможет не только собрать средства, но и привлечь внимание к тем, кто вынужден преодолевать куда более сложные "регаты" в поисках безопасной жизни.

Ранее Фокус сообщал, что турист проснулся от зловещего "смеха" рядом с палаткой. Путешественник Люк Николс часто отваживается на одиночные поездки на природу, где он рыбачит, охотится и выживает в дикой природе. Однажды ночью его разбудили пугающие звуки, напоминающие смех.

Также стало известно, что женщина, заблудившаяся в лесу на 11 дней, утверждает, что ее спас "Божий посланник". Галина Иванова, имеющая плохое зрение, оказалась в смертельной опасности в дикой природе. Женщина уверена, что спастись ей помог ангел-хранитель.