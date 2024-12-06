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МирФан

"Я не сумасшедший": мужчина совершил кругосветное путешествие на яхте по суше (фото)

Кругосветное путешествие на яхте по суше, виртуальная регата, яхта на суше, проблемы беженцев, сбор денег, яхтсмен,
Фото: AFP | Яхта Пуато, "плывущая" по лугу

Бернар Пуато принял участие в виртуальной версии знаменитой кругосветной регаты. Таким образом мужчина пытается привлечь внимание общественности к проблемам беженцев.

71-летний Бернар Пуато почти месяц провел на своей яхте, стоящей на склоне холма в регионе Луара (Франция), в 300 километрах от ближайшего моря. Но его необычное участие в виртуальной версии знаменитой кругосветной регаты Vendee Globe вызвало внимание не только среди местных жителей, но и среди поклонников яхтинга. Об этом пишет France 24.

На своей деревянной лодке длиной пять метров Пуато проводит до 22 часов в сутки, внимательно следя за своим виртуальным маршрутом через приложение Virtual Regatta. Вдохновившись реальной регатой Vendee Globe, в которой яхтсмены проходят 20 000 морских миль (37 000 км) в одиночку и без остановок, Пуато решил принять участие, чтобы привлечь внимание к проблемам беженцев.

"Просители убежища проходят через гораздо худшие испытания, чем я. Они — настоящие герои", — говорит Пуато, который более 20 лет помогает беженцам через благотворительную ассоциацию Anticyclone.

Кругосветное путешествие на яхте по суше, виртуальная регата, яхта на суше, проблемы беженцев, сбор денег, яхтсмен, Fullscreen
Бернар Пуато принял участие в виртуальной версии знаменитой кругосветной регаты
Фото: AFP

Яхта Пуато, "плывущая" по лугу, явно не встречает штормов и айсбергов, как ее реальные прототипы в южной Атлантике, но жизнь на борту все равно нелегка. Холод, теснота и физический дискомфорт стали частью его повседневной жизни.

"Я не сумасшедший, я защищаю дело", — с улыбкой отвечает он на вопросы о своем необычном участии в регате.

Пуато планирует завершить свое "плавание" одновременно с реальной гонкой, победитель которой должен пересечь финишную черту в январе. Его семья, в том числе жена, которую он не видел с момента старта 10 ноября, ждет его возвращения.

"Моя жена ждет меня, как и жены всех настоящих моряков", — шутит он.

Бернар Пуато надеется, что его эксперимент поможет не только собрать средства, но и привлечь внимание к тем, кто вынужден преодолевать куда более сложные "регаты" в поисках безопасной жизни.

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