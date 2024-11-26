Були в каютах: через добу після корабельної аварії в Єгипті чотирьох пасажирів знайшли живими

Туристичне судно перекинулося біля берегів Єгипту. Дев'ять осіб вважаються зниклими безвісти.

Чотирьох людей було знайдено живими більш ніж через 24 години після того, як єгипетське туристичне судно Sea Story перекинулося у відкритому морі. Але дев'ять пасажирів все ще вважаються зниклими безвісти. Про це пише Daily Mail.

У Червоному морі затонуло туристичне судно Sea Story

Рятувальники виявили живими двох бельгійських туристів, громадянина Швейцарії та громадянина Єгипту, внаслідок чого загальна кількість тих, хто вижив, сягнула 32 осіб.

Тим часом, за даними влади, з човна було витягнуто чотири тіла, а рятувальні команди продовжують пошуки дев'яти зниклих безвісти.

Судно під назвою Sea Story затонуло біля Шааб Сатайя, коралового рифу, популярного серед любителів дайвінгу, біля туристичного курорту Марса-Алам рано вранці 25 листопада.

Туристичне судно Sea Story Фото: liveaboard.com

За наявними даними, двох британських туристів було врятовано, ще двох британців вважають зниклими безвісти.

Національності трьох осіб, тіла яких було знайдено, поки не встановлено.

Рятувальні команди "активізували зусилля" з пошуку тих, хто зник безвісти після затоплення 34-метрової яхти.

Ті, кому вдалося врятуватися, повідомили, що на судно зійшла "висока морська хвиля", внаслідок чого воно перекинулося "приблизно за п'ять або сім хвилин".

Деякі пасажири перебували всередині кают, "тому вони не змогли вибратися".

Інцидент стався у складних погодних умовах: у неділю Управління портів Червоного моря в Єгипті повідомило про висоту хвиль 10-13 футів і швидкість вітру 34 вузли в цьому районі, що призвело до закриття морського судноплавства.

У Червоному морі затонуло туристичне судно Sea Story

На борту судна під назвою Sea Story в момент затоплення був 31 турист із різних країн, а також 13 членів екіпажу.

За словами менеджера дайвінг-курорту, розташованого неподалік від місця рятувальних операцій, член екіпажу, який вижив, повідомив, що "в середині ночі на човен налетіла хвиля, яка кинула судно на бік".

Судно вирушило в дайвінг-тур із порту Галіб у Марса-Аламі 24 листопада і мало прибути в порт Хургади 29 листопада.

Влада повідомила, що судно пройшло останню перевірку безпеки в березні 2024 року, і жодних технічних проблем не було зареєстровано. Судно, що належить громадянину Єгипту, мало довжину 34 метри і отримало річний сертифікат безпеки від Управління з безпеки на морі.

Сайт відстеження суден Marine Traffic вказав останнє місце розташування судна біля берегів Хургади.

Місце, де затонула яхта

На судні було загалом 18 двомісних кают з ванними кімнатами на борту, які використовують туристи, які вирушають на дайвінг-екскурсії і бажають досліджувати рифи Червоного моря.

Представник МЗС Польщі Павел Вронський заявив, що у влади "є інформація про те, що двоє туристів могли мати польське громадянство".

Міністерство закордонних справ Фінляндії підтвердило, що серед зниклих безвісти також є один громадянин Фінляндії.

Це не перший випадок цього року, коли в Червоному морі затонуло судно для дайвінг-турів. Раніше цього місяця 30 осіб було врятовано з судна для дайвінгу, яке тонуло недалеко від знаменитого рифа Дедалус у Червоному морі.

У червні два десятки французьких туристів були благополучно евакуйовані, перш ніж їхнє судно затонуло внаслідок аналогічної аварії.

Нагадаємо, у серпні біля берегів Сицилії затонула яхта британського мільярдера Майка Лінча. Вдалося врятувати тільки 15 осіб.