Были в каютах: спустя сутки после кораблекрушения в Египте четырех пассажиров нашли живыми

Туристическое судно перевернулось у берегов Египта. Девять человек считаются пропавшими без вести.

Четыре человека были найдены живыми более чем через 24 часа после того, как египетское туристическое судно Sea Story перевернулось в открытом море. Но девять пассажиров все еще считаются пропавшими без вести. Об этом пишет Daily Mail.

В Красном море затонуло туристическое судно Sea Story

Спасатели обнаружили живыми двух бельгийских туристов, гражданина Швейцарии и гражданина Египта, в результате чего общее число выживших достигло 32 человек.

Тем временем, по данным властей, с лодки были извлечены четыре тела, а спасательные команды продолжают поиски девяти пропавших без вести.

Судно под названием Sea Story затонуло около Шааб Сатайя, кораллового рифа, популярного среди любителей дайвинга, у туристического курорта Марса-Алам рано утром 25 ноября.

Туристическое судно Sea Story Фото: liveaboard.com

По имеющимся данным, двое британских туристов были спасены, еще двое британцев числятся пропавшими без вести.

Национальности трех человек, тела которых были найдены, пока не установлены.

Спасательные команды "активизировали усилия" по поиску тех, кто пропал без вести после затопления 34-метровой яхты.

Те, кому удалось спастись, сообщили, что на судно обрушилась "высокая морская волна", в результате чего оно перевернулось "примерно за пять или семь минут".

Некоторые пассажиры находились внутри кают, "поэтому они не смогли выбраться".

Инцидент произошел в сложных погодных условиях: в воскресенье Управление портов Красного моря в Египте сообщило о высоте волн 10–13 футов и скорости ветра 34 узла в этом районе, что привело к закрытию морского судоходства.

В Красном море затонуло туристическое судно Sea Story

На борту судна под названием Sea Story в момент затопления был 31 турист из разных стран, а также 13 членов экипажа.

По словам менеджера дайвинг-курорта, расположенного неподалеку от места спасательных операций, выживший член экипажа сообщил, что "в середине ночи на лодку налетела волна, которая бросила судно на бок".

Судно отправилось в дайвинг-тур из порта Галиб в Марса-Аламе 24 ноября и должно было прибыть в порт Хургады 29 ноября.

Власти сообщили, что судно прошло последнюю проверку безопасности в марте 2024 года, и никаких технических проблем не было зарегистрировано. Судно, принадлежащее гражданину Египта, имело длину 34 метра и получило годовой сертификат безопасности от Управления по безопасности на море.

Сайт отслеживания судов Marine Traffic указал последнее местоположение судна у берегов Хургады.

Место, где затонула яхта

На судне имелось в общей сложности 18 двухместных кают с ванными комнатами на борту, которые используются туристами, отправляющимися на дайвинг-экскурсии и желающими исследовать рифы Красного моря.

Представитель МИД Польши Павел Вронский заявил, что у властей "есть информация о том, что двое туристов могли иметь польское гражданство".

Министерство иностранных дел Финляндии подтвердило, что среди пропавших без вести также есть один гражданин Финляндии.

Это не первый случай в этом году, когда в Красном море затонуло судно для дайвинг-туров. Ранее в этом месяце 30 человек были спасены с тонущего судна для дайвинга недалеко от знаменитого рифа Дедалус в Красном море.

В июне два десятка французских туристов были благополучно эвакуированы, прежде чем их судно затонуло в результате аналогичной аварии.

Напомним, в августе у берегов Сицилии затонула яхта британского миллиардера Майка Линча. Удалось спасти только 15 человек.