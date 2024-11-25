Возле Египта затонула яхта с туристами: 45 пропавших без вести, начата поисковая операция (фото)

Яхта Sea Story исчезла во время круиза в Красном море. Сейчас почти весь экипаж и туристы считаются пропавшими без вести, продолжаются поиски тех, кто мог выжить.

В Красном море у берегов Египта исчез корабль Sea Story, на борту которого более 30 пассажиров и 14 членов экипажа. Об этом пишет издание ArabNews.

Журналисты пишут, что по сообщениям местных медиа судно затонуло утром в 05:30 по местному времени недалеко от города Марса-Алам. Как заявил глава местного губернаторства Эль-Барх эль-Ахрам (досл. на арабском "Красное Море") Амф Ганафи, сейчас были начаты масштабные поиски пропавших туристов с использованием средств флота и береговой охраны.

Приблизительное место, где вероятно исчезла яхта Sea Story (фото: скрин Google Maps)

По словам Ганафи, спасателям удалось найти место, где затонуло судно и спасти нескольких пассажиров. Однако чиновник не уточнил, какое именно количество было спасено.

Издание ScubaNews раскрывает некоторые подробности исчезновения судна. Яхта Sea Story отправилась из порта Порто-Галиб 24 ноября и должна была вернуться к причалу Хургады 29 ноября. Там находился 31 турист из разных стран вместе с 14 членами экипажа на борту.

В 05:30 утра в центр управления губернаторства поступило сообщение, что судно подало сигнал бедствия. После того с кораблем пропала связь. По предварительной информации, корабль пропал без вести и затонул в районе Шааб-Сатая, недалеко от Марса-Алама.

Журналисты пишут, что ВМФ Египта направил подразделение морской пехоты на место вероятной катастрофы. Также спасатели направили вертолет к последним известным координатам судна. Сейчас все пассажиры, за исключением ранее заявленных, считаются пропавшими без вести.

Что известно о судне Sea Story

Прогулочная яхта Sea Story была построена и спущена на воду в 2022 году. Это элитное судно для отдыха могло взять на борт 32 пассажира и до 18 членов экипажа. Имея длину в 44 метра, на ней было 18 двухместных кают, каждая из которых оснащена кондиционером и отдельной ванной комнатой. Есть также четыре люкса для молодоженов.

На борту были отдельная лаунж-зона и зона ресторана с кондиционером. В лаунже доступны бар, кулер, телевизор и музыкальная система, а в ресторане можно пообедать в более официальном стиле. Стоимость отдыха на этой яхте стоила от 152 евро (6 650 грн) в день с одной персоны.

Каюта (фото: liveaboard.com)

Ресторан (фото: liveaboard.com)

Напомним, Фокус писал о том, что корабль ВМС Новой Зеландии затонул у берегов Самоа. Всех членов экипажа и пассажиров эвакуировали, прежде чем судно завалилось на бок и ушло под воду.

Также мы рассказывали о том, что британский грузовой корабль затонул в Красном море после атаки хуситов. Грузовое судно Rubymar было атаковано еще 18 февраля и покинуто, а уже на следующий день оно ушло под воду.