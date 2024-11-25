Біля Єгипту затонула яхта з туристами: 45 зниклих безвісти, почато пошукову операцію (фото)

Яхта Sea Story зникла під час круїзу в Червоному морі. Наразі майже весь екіпаж і туристи вважаються зниклими безвісти, тривають пошуки тих, хто міг вижити.

У Червоному морі біля берегів Єгипту зник корабель Sea Story, на борту якого понад 30 пасажирів і 14 членів екіпажу. Про це інформує видання ArabNews.

Журналісти пишуть, що за повідомленнями місцевих медіа, судно затонуло зранку о 05:30 за місцевим часом неподалік від міста Марса-Алам. Як заявив очільник місцевого губернаторства Ель-Барх ель-Ахрам (досл. арабською "Червоне Море") Амф Ганафі, наразі було розпочато масштабні пошуки зниклих туристів із використанням засобів флоту та берегової охорони.

Приблизне місце, де ймовірно зникла яхта Sea Story (фото: скрін Google Maps)

За словами Ганафі, рятувальникам вдалося знайти місце, де затонуло судно, та врятувати кількох пасажирів. Однак чиновник не уточнив, яку саме кількість було врятовано.

Видання ScubaNews розкриває деякі подробиці зникнення судна. Яхта Sea Story вирушила із порту Порто-Галіб 24 листопада та мала повернутися до причалу Хургади 29 листопада. На борт перебував 31 турист з різних країн разом із 14 членами екіпажу на борту.

О 05:30 ранку в центр управління губернаторства надійшло повідомлення, що судно подало сигнал лиха. Після цього з кораблем зник зв'язок. За попередньою інформацією, корабель зник безвісти та затонув у районі Шааб-Сатая, неподалік Марса-Алама.

Журналісти пишуть, що ВМФ Єгипту направив підрозділ морської піхоти на місце ймовірної катастрофи. Також рятувальники спрямували гелікоптер до останніх відомих координат судна. Наразі всі пасажири, за винятком раніше заявлених, вважаються зникли безвісти.

Що відомо про судно Sea Story

Прогулянкова яхта Sea Story була збудована та спущена на воду у 2022 році. Це елітне судно для відпочинку могло взяти на борт 32 пасажирів і до 18 членів екіпажу. Маючи довжину в 44 метри, на ній було 18 двомісних каютах, кожна з яких оснащена кондиціонером і окремою ванною кімнатою. Є також чотири люкси для молодят.

На борту були окрема лаунж-зона та зона ресторану з кондиціонером. У лаунжі були доступні бар, кулер, телевізор і музична система, а в ресторані можна пообідати в офіційному стилі. Вартість відпочинку на цій яхті коштувала від 152 євро (6 650 грн) на день з однієї персони.

Каюта (фото: liveaboard.com)

Ресторан (фото: liveaboard.com)

Нагадаємо, Фокус писав про те, що корабель ВМС Нової Зеландії затонув біля берегів Самоа. Усіх членів екіпажу і пасажирів евакуювали, перш ніж судно завалилося на бік і пішло під воду.

Також ми розповідали про те, що британський вантажний корабель затонув у Червоному морі після атаки хуситів. Вантажне судно Rubymar було атаковано ще 18 лютого та покинуто, а вже наступного дня воно пішло під воду.