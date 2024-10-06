Сів на мілину і почав диміти: корабель ВМС Нової Зеландії затонув біля берегів Самоа

Усіх членів екіпажу і пасажирів евакуювали, перш ніж судно завалилося на бік і пішло під воду.

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Судно Королівських військово-морських сил Нової Зеландії сіло на мілину і затонуло біля берегів Самоа, але всі 75 членів екіпажу і пасажирів були врятовані. Спеціалізоване водолазне і гідрографічне судно ВМС Нової Зеландії "Манавануї" сіло на мілину недалеко від південного узбережжя Уполу в суботу ввечері під час проведення обстеження рифів. Про це пише Reuters.

"Манавануї" зазнає аварії біля берегів Нової Зеландії

Командувач морським компонентом Сил оборони Нової Зеландії коммодор Шейн Арнделл підтвердив, що корабель "Манавануї" опинився в критичній ситуації і на допомогу йому поспішили всі судна, які були в цьому районі. Вони допомогли врятувати екіпаж і пасажирів, які залишили судно в рятувальних шлюпках.

Для надання допомоги в рятувальній операції також було задіяно літак Королівських ВПС Нової Зеландії P-8A Poseidon.

Сили оборони Нової Зеландії заявили, що причина посадки на мілину невідома і потребуватиме подальшого розслідування.

"Манавануї" зазнає аварії біля берегів Нової Зеландії

На відео і фотографіях, опублікованих у місцевих ЗМІ, видно, як судно Manawanui, яке 2018 року обійшлося уряду Нової Зеландії в 103 мільйони новозеландських доларів, сильно накренилося, а з палуби валив дим.

За даними Сил оборони Нової Зеландії, пізніше судно перекинулося і до 9 ранку за місцевим часом опинилося під водою.

Агентство заявило, що "співпрацює з владою, щоб зрозуміти наслідки і мінімізувати вплив на навколишнє середовище".

Командувач ВМС контр-адмірал Гарін Голдінг повідомив, що ніхто з команди не зазнав серйозних травм, але дехто поранився, коли висадився на риф.

Врятована команда "Манавануї"

Корабель "Manawanui" використовується для проведення низки спеціалізованих водолазних, рятувальних і дослідницьких робіт навколо Нової Зеландії та в південно-західній частині Тихого океану.

Критична ситуація з військовим флотом Нової Зеландії

Військово-морські сили Нової Зеландії вже працюють зі зниженою потужністю: три з дев'яти кораблів простоюють через брак особового складу. З армії звільняються через вищі зарплати в цивільному секторі. І влада переживає, оскільки в Тихому океані зростає напруженість між Китаєм і США та їхніми союзниками.

Корабель "Manawanui" до затоплення Фото: Скриншот

Новозеландські сили оборони повідомили, що патрульне судно HMNZS Wellington достроково повернулося до Нової Зеландії після запланованого тримісячного відрядження в Тихому океані, яке було виведене з експлуатації в листопаді через брак особового складу. Wellington — це третє судно, яке передадуть під "опіку і нагляд", два інших судна — ще одне патрульне судно для офшорної служби і патрульне судно меншого розміру для роботи поблизу берега — зняли з лінії, а їхні екіпажі перерозподілили минулого року. Екіпажі суден становлять від 24 до 42 осіб.

У складі NZDF налічується трохи більше 15 000 осіб, включно з цивільним персоналом, і близько 2 800 осіб служать у ВМС. Кількість людей, які залишають лави збройних сил, досягла найвищого рівня — рівень плинності кадрів у ВМС становив близько 16,5% торік.

Нагадаємо, на початку вересня на престол маорі, корінного народу Нової Зеландії, зійшла нова королева. Нга Вай прагне гарантувати єдність між різними племенами маорі, які обрали її на престол за допомогою консультативної ради.