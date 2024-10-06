Сів на мілину і почав диміти: корабель ВМС Нової Зеландії затонув біля берегів Самоа
Усіх членів екіпажу і пасажирів евакуювали, перш ніж судно завалилося на бік і пішло під воду.
Судно Королівських військово-морських сил Нової Зеландії сіло на мілину і затонуло біля берегів Самоа, але всі 75 членів екіпажу і пасажирів були врятовані. Спеціалізоване водолазне і гідрографічне судно ВМС Нової Зеландії "Манавануї" сіло на мілину недалеко від південного узбережжя Уполу в суботу ввечері під час проведення обстеження рифів. Про це пише Reuters.
Командувач морським компонентом Сил оборони Нової Зеландії коммодор Шейн Арнделл підтвердив, що корабель "Манавануї" опинився в критичній ситуації і на допомогу йому поспішили всі судна, які були в цьому районі. Вони допомогли врятувати екіпаж і пасажирів, які залишили судно в рятувальних шлюпках.
Для надання допомоги в рятувальній операції також було задіяно літак Королівських ВПС Нової Зеландії P-8A Poseidon.
Сили оборони Нової Зеландії заявили, що причина посадки на мілину невідома і потребуватиме подальшого розслідування.
На відео і фотографіях, опублікованих у місцевих ЗМІ, видно, як судно Manawanui, яке 2018 року обійшлося уряду Нової Зеландії в 103 мільйони новозеландських доларів, сильно накренилося, а з палуби валив дим.
За даними Сил оборони Нової Зеландії, пізніше судно перекинулося і до 9 ранку за місцевим часом опинилося під водою.
Агентство заявило, що "співпрацює з владою, щоб зрозуміти наслідки і мінімізувати вплив на навколишнє середовище".
Командувач ВМС контр-адмірал Гарін Голдінг повідомив, що ніхто з команди не зазнав серйозних травм, але дехто поранився, коли висадився на риф.
Корабель "Manawanui" використовується для проведення низки спеціалізованих водолазних, рятувальних і дослідницьких робіт навколо Нової Зеландії та в південно-західній частині Тихого океану.
Критична ситуація з військовим флотом Нової Зеландії
Військово-морські сили Нової Зеландії вже працюють зі зниженою потужністю: три з дев'яти кораблів простоюють через брак особового складу. З армії звільняються через вищі зарплати в цивільному секторі. І влада переживає, оскільки в Тихому океані зростає напруженість між Китаєм і США та їхніми союзниками.
Новозеландські сили оборони повідомили, що патрульне судно HMNZS Wellington достроково повернулося до Нової Зеландії після запланованого тримісячного відрядження в Тихому океані, яке було виведене з експлуатації в листопаді через брак особового складу. Wellington — це третє судно, яке передадуть під "опіку і нагляд", два інших судна — ще одне патрульне судно для офшорної служби і патрульне судно меншого розміру для роботи поблизу берега — зняли з лінії, а їхні екіпажі перерозподілили минулого року. Екіпажі суден становлять від 24 до 42 осіб.
У складі NZDF налічується трохи більше 15 000 осіб, включно з цивільним персоналом, і близько 2 800 осіб служать у ВМС. Кількість людей, які залишають лави збройних сил, досягла найвищого рівня — рівень плинності кадрів у ВМС становив близько 16,5% торік.
Нагадаємо, на початку вересня на престол маорі, корінного народу Нової Зеландії, зійшла нова королева. Нга Вай прагне гарантувати єдність між різними племенами маорі, які обрали її на престол за допомогою консультативної ради.