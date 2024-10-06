Сел на мель и начал дымиться: корабль ВМС Новой Зеландии затонул у берегов Самоа
Всех членов экипажа и пассажиров эвакуировали, прежде чем судно завалилось на бок и ушло под воду.
Судно Королевских военно-морских сил Новой Зеландии село на мель и затонуло у берегов Самоа, но все 75 членов экипажа и пассажиров были спасены. Специализированное водолазное и гидрографическое судно ВМС Новой Зеландии "Манавануи" село на мель недалеко от южного побережья Уполу в субботу вечером во время проведения обследования рифов. Об этом пишет Reuters.
Командующий морским компонентом Сил обороны Новой Зеландии коммодор Шейн Арнделл подтвердил, что корабль "Манавануи" оказался в критической ситуации и на помощь ему поспешили все суда, которые были в этом районе. Они помогли спасти экипаж и пассажиров, покинувших судно в спасательных шлюпках.
Для оказания помощи в спасательной операции также был задействован самолет Королевских ВВС Новой Зеландии P-8A Poseidon.
Силы обороны Новой Зеландии заявили, что причина посадки на мель неизвестна и потребует дальнейшего расследования.
На видео и фотографиях, опубликованных в местных СМИ, видно, как судно Manawanui, которое в 2018 году обошлось правительству Новой Зеландии в 103 миллиона новозеландских долларов, сильно накренилось, а с палубы валил дым.
По данным Сил обороны Новой Зеландии, позднее судно перевернулось и к 9 утра по местному времени оказалось под водой.
Агентство заявило, что "сотрудничает с властями, чтобы понять последствия и минимизировать воздействие на окружающую среду".
Командующий ВМС контр-адмирал Гарин Голдинг сообщил, что никто из команды не получил серьезных травм, но некоторые поранились, когда высадились на риф.
Корабль "Manawanui" используется для проведения ряда специализированных водолазных, спасательных и исследовательских работ вокруг Новой Зеландии и в юго-западной части Тихого океана.
Критическая ситуация с военным флотом Новой Зеландии
Военно-морские силы Новой Зеландии уже работают с пониженной мощностью: три из девяти кораблей простаивают из-за нехватки личного состава. Из армии увольняются из-за более высоких зарплат в гражданском секторе. И власти переживают, так как в Тихом океане растет напряженность между Китаем и США и их союзниками.
Новозеландские силы обороны сообщили, что патрульное судно HMNZS Wellington досрочно вернулось в Новую Зеландию после запланированной трехмесячной командировки в Тихом океане и было выведено из эксплуатации в ноябре из-за нехватки личного состава. Wellington — это третье судно, которое будет передано под "опеку и надзор", два других судна — еще одно патрульное судно для оффшорной службы и патрульное судно поменьше для работы вблизи берега — были сняты с линии, а их экипажи были перераспределены в прошлом году. Экипажи судов составляют от 24 до 42 человек.
В составе NZDF насчитывается чуть более 15 000 человек, включая гражданский персонал, и около 2 800 человек служат в ВМС. Число людей, покидающих ряды вооруженных сил, достигло самого высокого уровня — уровень текучести кадров в ВМС составил около 16,5% в прошлом году.
Напомним, в начале сентября на престол маори, коренного народа Новой Зеландии, взошла новая королева. Нга Вай стремится гарантировать единство между разными племенами маори, которые избрали ее на престол с помощью консультативного совета.