Сел на мель и начал дымиться: корабль ВМС Новой Зеландии затонул у берегов Самоа

Всех членов экипажа и пассажиров эвакуировали, прежде чем судно завалилось на бок и ушло под воду.

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Судно Королевских военно-морских сил Новой Зеландии село на мель и затонуло у берегов Самоа, но все 75 членов экипажа и пассажиров были спасены. Специализированное водолазное и гидрографическое судно ВМС Новой Зеландии "Манавануи" село на мель недалеко от южного побережья Уполу в субботу вечером во время проведения обследования рифов. Об этом пишет Reuters.

"Манавануи" терпит крушение у берегов Новой Зеландии

Командующий морским компонентом Сил обороны Новой Зеландии коммодор Шейн Арнделл подтвердил, что корабль "Манавануи" оказался в критической ситуации и на помощь ему поспешили все суда, которые были в этом районе. Они помогли спасти экипаж и пассажиров, покинувших судно в спасательных шлюпках.

Для оказания помощи в спасательной операции также был задействован самолет Королевских ВВС Новой Зеландии P-8A Poseidon.

Силы обороны Новой Зеландии заявили, что причина посадки на мель неизвестна и потребует дальнейшего расследования.

"Манавануи" терпит крушение у берегов Новой Зеландии

На видео и фотографиях, опубликованных в местных СМИ, видно, как судно Manawanui, которое в 2018 году обошлось правительству Новой Зеландии в 103 миллиона новозеландских долларов, сильно накренилось, а с палубы валил дым.

По данным Сил обороны Новой Зеландии, позднее судно перевернулось и к 9 утра по местному времени оказалось под водой.

Агентство заявило, что "сотрудничает с властями, чтобы понять последствия и минимизировать воздействие на окружающую среду".

Командующий ВМС контр-адмирал Гарин Голдинг сообщил, что никто из команды не получил серьезных травм, но некоторые поранились, когда высадились на риф.

Спасенная команда "Манавануи"

Корабль "Manawanui" используется для проведения ряда специализированных водолазных, спасательных и исследовательских работ вокруг Новой Зеландии и в юго-западной части Тихого океана.

Критическая ситуация с военным флотом Новой Зеландии

Военно-морские силы Новой Зеландии уже работают с пониженной мощностью: три из девяти кораблей простаивают из-за нехватки личного состава. Из армии увольняются из-за более высоких зарплат в гражданском секторе. И власти переживают, так как в Тихом океане растет напряженность между Китаем и США и их союзниками.

Корабль "Manawanui" до затопления Фото: Скриншот

Новозеландские силы обороны сообщили, что патрульное судно HMNZS Wellington досрочно вернулось в Новую Зеландию после запланированной трехмесячной командировки в Тихом океане и было выведено из эксплуатации в ноябре из-за нехватки личного состава. Wellington — это третье судно, которое будет передано под "опеку и надзор", два других судна — еще одно патрульное судно для оффшорной службы и патрульное судно поменьше для работы вблизи берега — были сняты с линии, а их экипажи были перераспределены в прошлом году. Экипажи судов составляют от 24 до 42 человек.

В составе NZDF насчитывается чуть более 15 000 человек, включая гражданский персонал, и около 2 800 человек служат в ВМС. Число людей, покидающих ряды вооруженных сил, достигло самого высокого уровня — уровень текучести кадров в ВМС составил около 16,5% в прошлом году.

Напомним, в начале сентября на престол маори, коренного народа Новой Зеландии, взошла новая королева. Нга Вай стремится гарантировать единство между разными племенами маори, которые избрали ее на престол с помощью консультативного совета.