Яхта с элитными туристами на борту разбилась и утонула на Новый год: все подробности (видео)

На опубликованных кадрах, снятых очевидцами на берегу, можно увидеть, как люди в панике кричат и ныряют в воду. Тем временем водолазы бросились на помощь пострадавшим.

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Роскошная яхта Amore Mio с туристами разбилась о скалы и затонула во время морской экскурсии на Новый год. Пассажирам удалось выбраться на волю после того, как судно врезалось в большую каменную стену вдоль побережья Ла-Кебрада (Акапулько, Мексика). Об этом пишет издание The Mirror.

Отдыхающие во время путешествия собрались на носу "Amore Mio", и именно там их видели в последний раз, когда произошла катастрофа. Обеспокоенные свидетели начали кричать, стоя на берегу, и жестами призывали группу путешественников прыгать за мгновение до столкновения.

На опубликованных кадрах, снятых очевидцами на берегу, можно увидеть, как люди в панике кричат и ныряют в воду. Тем временем водолазы бросились на помощь пострадавшим.

Считается, что судно к скалам потянуло сильное течение. Несмотря на сильный удар, никто не получил серьезных телесных повреждений.

Кстати, Акапулько — один из старейших мексиканских пляжных курортов, который прославился в 1940-х и 1960-х годах как место отдыха голливудских звезд и миллионеров. Даже зимой температура воздуха там превышает 30°C.

Это произошло после того, как в прошлом месяце у берегов Багамских островов суперяхта стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов врезалась в круизный лайнер. На кадрах, снятых пассажирами, видно, как яхта Aurora по диагонали движется в сторону огромного круизного лайнера Allure of the Seas, пришвартованного в гавани Нассау 12 декабря.

Напомним, ранее семья Стивенс, которая выбрала жизнь на борту яхты Pinnacle, поделилась своим необычным взглядом на Рождество, сочетающим минимализм, простоту и любовь к приключениям.

А вот 71-летний Бернар Пуато почти месяц провел на своей яхте, стоящей на склоне холма в регионе Луара (Франция), в 300 километрах от ближайшего моря. Но его необычное участие в виртуальной версии знаменитой кругосветной регаты Vendee Globe привлекло внимание не только среди местных жителей, но и среди поклонников яхтинга.