Хазяйка за копійки оновила "радянську кухню": тепер дизайнери схиляють перед нею голови

Жінка розповіла, що кухонні шафи не підходили одна до одної, дверцята були незграбно заклеєні й тримались на волосині, а все інше виглядало "не дуже по-домашньому".

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Морг Кемпбелл, майстриня на всі руки з Великої Британії, вирішила зробити свою кухню більш затишною, але при цьому зберегти сімейний бюджет. У результаті вона скористалася вигідними покупками в інтернеті й оновила приміщення у стилі кантрі. Результатом трансформації жінка похизувалася в соціальних мережах.

"Це фотографії до та після. Прикрасила свою "радянську кухню". Коли ми сюди переїжджали, то відразу зрозуміли, що вона потребує певного догляду", — написала авторка в Facebook-групі DIY On A Budget, що нараховує 2,2 млн учасників.

Нова кухня

Морг розповіла, що кухонні шафи не підходили одна до одної, дверцята були незграбно заклеєні й тримались на волосині, а все інше виглядало "не дуже по-домашньому".

Жінка оновила свою "радянську кухню" Фото: Facebook Жінка оновила свою "радянську кухню" Фото: Facebook

Хазяйка оновила простір завдяки фарбі та вініловій плівці, а також використала зручну плитку, що наклеюється на стіни.

"Безумовно, це не ідеально, але для нашого бюджету цілком прийнятно! Обожнюю кухні у стилі кантрі. Дайте мені знати, що думаєте про це", — написала вона.

До того ж, щоб не витрачати гроші на розкішні полиці, майстриня зробила їх власноруч, використовуючи вторинну деревину та ручки, замовлені на Amazon. Свій інтер’єр жінка доповнила оригінальною кухонною дошкою.

Реакція спільноти

Користувачі соціальних мереж були приголомшені результатом. Дизайнери поділились своїми думками у коментарях, похваливши авторку за чудову роботу та відмінний смак.

"Один з найкрасивіших косметичних ремонтів, які я коли-небудь бачив за своє життя", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Чудова робота. Просто фантастично".

Хазяйка обрала стиль кантрі Фото: Facebook Хазяйка обрала стиль кантрі Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Джилл Мандлі з Торонто (Канада) живе у 130-річному будинку і поетапно реставрує його разом зі своїм чоловіком. Одного разу донька хазяйки поклала свій телефон на полицю каміна, що стоїть у вітальні, однак пристрій випадково скотився і впав. Діставши його, родина була вражена знайденими всередині ніші старовинними речами.

А от Дебора і Джейсон Браун з Австралії придбали занедбаний будинок в невеликому японському містечку Міточо і перетворила його на затишне гніздечко.