Хозяйка за копейки обновила "советскую кухню": теперь дизайнеры склоняют перед ней головы
Женщина рассказала, что кухонные шкафы не подходили друг к другу, дверцы были неуклюже заклеены и держались на волоске, а все остальное выглядело "не очень по-домашнему".
Морг Кэмпбелл, мастерица на все руки из Великобритании, решила сделать свою кухню более уютной, но при этом сохранить семейный бюджет. В результате она воспользовалась выгодными покупками в интернете и обновила помещение в стиле кантри. Результатом трансформации женщина похвасталась в социальных сетях.
"Это фотографии до и после. Украсила свою "советскую кухню". Когда мы сюда переезжали, то сразу поняли, что она требует определенного ухода", — написала автор в Facebook-группе DIY On A Budget, насчитывающей 2,2 млн участников.
Новая кухня
Морг рассказала, что кухонные шкафы не подходили друг к другу, дверцы были неуклюже заклеены и держались на волоске, а все остальное выглядело "не очень по-домашнему".
Хозяйка обновила пространство благодаря краске и виниловой пленке, а также использовала удобную плитку, которая наклеивается на стены.
"Безусловно, это не идеально, но для нашего бюджета вполне приемлемо! Обожаю кухни в стиле кантри. Дайте мне знать, что думаете об этом", — написала она.
К тому же, чтобы не тратить деньги на роскошные полки, мастерица сделала их собственноручно, используя вторичную древесину и ручки, заказанные на Amazon. Свой интерьер женщина дополнила оригинальной кухонной доской.
Реакция сообщества
Пользователи социальных сетей были потрясены результатом. Дизайнеры поделились своими мыслями в комментариях, похвалив автора за отличную работу и хороший вкус.
- "Один из самых красивых косметических ремонтов, которые я когда-либо видел за свою жизнь", — написал один из участников обсуждения;
- Другой добавил: "Великолепная работа. Просто фантастика!".
Напомним, ранее Фокус писал, что Джилл Мандли из Торонто (Канада) живет в 130-летнем доме и поэтапно реставрирует его вместе со своим мужем. Однажды дочь хозяйки положила свой телефон на полку камина, стоящего в гостиной, однако устройство случайно скатилось и упало. Достав его, семья была поражена найденными внутри ниши старинными вещами.
А вот Дебора и Джейсон Браун из Австралии приобрели заброшенный дом в небольшом японском городке Миточо и превратили его в уютное гнездышко.