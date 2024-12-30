Кухня мечты: супруги сэкономили £8 тысяч на ремонте благодаря TikTok (фото)

Пара создала современную и светлую кухню, при этом потратив на ремонт всего 570 фунтов стерлингов. Эмбер и Дэн смотрели видео в TikTok и пользовались советами родителей, чтобы научиться все делать.

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Молодая пара сумела сэкономить 8 тысяч фунтов стерлингов на ремонте кухни, самостоятельно освоив все необходимые навыки через TikTok. 26-летняя Эмбер Моррис и ее муж Дэн, 28 лет, переехали в свой новый дом с четырьмя спальнями в Коттингеме, Восточный Йоркшир, в июле этого года. Дом, построенный в 2002 году, нуждался в обновлении, и пара решила начать с кухни, пишет Daily Star.

Но после того, как подрядчики предложили 9 тысяч фунтов стерлингов за ремонт кухни, супруги решили справиться с этим самостоятельно. Они просмотрели видео на TikTok и учли советы от родителей, чтобы научиться всему необходимому. Сначала пара закупила материалы: виниловые наклейки для рабочих поверхностей за 40 фунтов и пистолет-распылитель за те же 40 фунтов на Amazon.

Они также потратили 84 фунта на краску, которую смешали в магазине B&Q, вдохновленную цветом от Farrow and Ball. Для раковины и кранов, которые пара выбрала по своему вкусу, пришлось потратить 300 фунтов стерлингов, но устанавливали они их самостоятельно, чтобы избежать расходов на работу мастеров.

Супруги самостоятельно отремонтировали кухню Фото: Amber Morris / SWNS

Дэн рассказал, что установить раковину было сложно. Пришлось вырезать часть шкафа, чтобы она подошла. Вытяжка тоже требовала немало усилий, поэтому вырезали новую панель для ее установки.

Хотя процесс покраски стен и шкафов прошел без проблем, наклеивание виниловых пленок на столешницы оказалось вызовом, и работу пришлось переделывать, чтобы достичь желаемого результата.

"Особенно сложно было с винилом вокруг плиты. Это требовало немало терпения", — вспоминает мужчина.

В результате пара создала современную, светлую кухню, потратив всего 570 фунтов стерлингов. Теперь кухня стала любимым местом для них и их собаки, кавалер кинг чарльз спаниеля Эмми.

"Был момент, когда мы думали, что ничего не получится, и это будет пустой тратой фунтов 600. Но 9 тысяч фунтов стерлингов — это абсурд. Даже если бы мы сделали не идеально, это был бы интересный совместный опыт. Мы гордимся тем, что сделали это своими руками", — добавила Эмбер.

Напомним, Дебора и Джейсон Браун из Австралии приобрели заброшенный дом в небольшом японском городке Миточо и превратила его в уютное гнездышко.