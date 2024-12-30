Кухня мрії: подружжя заощадило £8 тисяч на ремонті завдяки TikTok (фото)

Пара створила сучасну і світлу кухню, при цьому витративши на ремонт лише 570 фунтів стерлінгів. Ембер і Ден дивилися відео уTikTok і користувалися порадами батьків, щоб навчитися все робити.

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Молода пара зуміла заощадити 8 тисяч фунтів стерлінгів на ремонті кухні, самостійно освоївши всі необхідні навички через TikTok. 26-річна Ембер Морріс та її чоловік Ден, 28 років, переїхали у свій новий будинок із чотирма спальнями у Коттінгемі, Східний Йоркшир, у липні цього року. Дім, побудований у 2002 році, потребував оновлення, і пара вирішила почати з кухні, пише Daily Star.

Але після того, як підрядники запропонували 9 тисяч фунтів стерлінгів за ремонт кухні, подружжя вирішило впоратися з цим самостійно. Вони переглянули відео на TikTok і врахували поради від батьків, щоб навчитися всього необхідного. Спочатку пара закупила матеріали: вінілові наклейки для робочих поверхонь за 40 фунтів та пістолет-розпилювач за ті ж 40 фунтів на Amazon.

Вони також витратили 84 фунти на фарбу, яку змішали в магазині B&Q, натхненну кольором від Farrow and Ball. Для раковини та кранів, які пара вибрала за своїм смаком, довелося витратити 300 фунтів стерлінгів, але встановлювали вони їх самостійно, щоб уникнути витрат на роботу майстрів.

Подружжя самостійно відремонтувало кухню Фото: Amber Morris / SWNS

Ден розповів, що встановити раковину було складно. Довелося вирізати частину шафи, щоб вона підійшла. Витяжка теж потребувала чимало зусиль, тому вирізали нову панель для її встановлення.

Хоча процес фарбування стін і шаф пройшов без проблем, наклеювання вінілових плівок на стільниці виявилося викликом, і роботу довелося переробляти, щоб досягти бажаного результату.

"Особливо складно було з вінілом навколо плити. Це вимагало чимало терпіння", — згадує чоловік.

У результаті пара створила сучасну, світлу кухню, витративши лише 570 фунтів стерлінгів. Тепер кухня стала улюбленим місцем для них і їхнього собаки, кавалер кінг чарльз спанієля Еммі.

"Був момент, коли ми думали, що нічого не вийде, і це буде марною тратою фунтів 600. Але 9 тисяч фунтів стерлінгів — це абсурд. Навіть якби ми зробили не ідеально, це був би цікавий спільний досвід. Ми пишаємося тим, що зробили це своїми руками", — додала Ембер.

Нагадаємо, Дебора і Джейсон Браун з Австралії придбали занедбаний будинок в невеликому японському містечку Міточо і перетворила його на затишне гніздечко.