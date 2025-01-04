У режимі секретності: один із найкращих шахістів світу одружився (фото)

Подробиці весілля чемпіона Магнуса Карлсена і його коханої до останнього трималися в секреті. Про свій намір одружитися Карлсен заявив наступного дня після перемоги на Чемпіонаті світу з бліцу в Нью-Йорку.

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34-річний норвезький шахіст Магнус Карлсен, який зовсім нещодавно увосьме виграв шах Чемпіонат світу з бліцу 2024, одружився зі своєю дівчиною, 26-річною Еллою Вікторією Мелоун, повідомляє nss24.com.

Місце проведення церемонії до останнього трималося в таємниці. Як пише Daily Mail, шлюбні клятви закохані виголосили в каплиці Холменколлен в Осло (Норвегія). Судячи з фото, які з'явилися в мережі, захід вийшов розкішним, а вхід до собору прикрашали квіткові та листяні композиції.

На нареченій була біла сукня з пишною спідницею з подолом і вирізом у формі серця. Верх сукні вкритий мереживом, утворивши високий комір і довгі рукави. Ззаду спина була частково відкритою. Відмінною особливістю весільного образу дівчини є відсутність фати. Її волосся було укладене в низький пучок з проділом по центру, а образ завершував свіжий і ледь помітний макіяж.

Магнус мав елегантний вигляд у чорному костюмі та білій сорочці з краваткою-метеликом.

Щасливі молодята біля каплиці Холменколлен в Осло Фото: Getty

Молодята цілувалися і не приховували того, наскільки щасливі.

І Магнус, і Елла тримали свої стосунки в секреті, і вперше про їхній роман стало відомо в лютому минулого року, коли вони разом з'явилися на Freestyle Chess G.O.A.T. Challenge у Німеччині. Відтоді дівчина часто підтримувала свого нареченого на відповідальних матчах. Зокрема, вона була з ним на грудневому чемпіонаті світу з рапіду та бліцу в Нью-Йорку.

Мелоун родом із норвезько-американської сім'ї і провела дитинство в Сінгапурі. Там вона була зачарована багатокультурною атмосферою і розвинула пристрасть до подорожей.

Сам Карлсен зізнався норвезькому телеканалу TV 2, що присутність Елли додає йому спокою і впевненості, особливо в ті моменти, коли справи за дошкою йдуть не дуже добре.

Елла Вікторія супроводжувала Магнуса на відповідальних турнірах Фото: magnus_carlsen/Instagram

"Це фантастика, коли поруч із тобою хтось, хто вірить у тебе і розуміє твою пристрасть. Саме це і робить Елла", – говорив він.

Деякий час тому Магнус подумував покинути Норвегію, щоб захистити приватне життя своєї сім'ї.

"Я не планую залишатися в Норвегії назавжди. Я хочу, щоб моя майбутня сім'я жила у світі та мала багато свободи", – заявляв шахіст.

Магнус Карлсен — сенсація в історії шахів

Магнуса Карлсена називають сенсацією у світі шахів. Він став гросмейстером 26 квітня 2004 року у віці 13 років, 4 місяців і 27 днів. Норвежець – 16-й чемпіон світу, один із найсильніших шахістів в історії. Карлсен – переможець Кубка світу 2023 року, п'ять разів вигравав чемпіонат світу з рапіду і вісім разів – із бліцу. У фіналі з бліцу в Нью-Йорку проти Яна Непомнящого, після серії повторних нічиїх, Магнус здивував як шанувальників, так і експертів, запропонувавши розділити титул зі своїм суперником. Дивно, але Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) погодилася, підтвердивши статус Карлсена як "джентльмена шахової гри", але також спричинивши серйозні суперечки: тоді як дехто бачить у цьому вершину чесної гри, інші вважають це підривом давніх традицій.

Карлсен Магнус розділив свою перемогу з Яном Непомнящим

Раніше Фокус писав, що Магнуса не допустили до гри через те, що він з'явився на гру в джинсах, але потім заради нього дрес-код пом'якшили.