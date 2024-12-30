Один із найкращих шахістів світу з'явився в джинсах на змаганнях: це змінило правила (фото)

Чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен прийшов на турнір у джинсах, але виявилося, що дрес-код Міжнародної шахової федерації не терпить відключень від стилю business casual, який передбачає виключно чорні штани.

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Магнус Карлсен, визнаний найкращим шахістом світу, оголосив про повернення у великі турніри після того, як Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) зробила для нього виняток і послабила вимоги офіційного дрес-коду. Про це пише BBC.

У п'ятницю 34-річний норвезький шахіст Карлсен покинув чемпіонат світу зі швидких і бліц-шахів у Нью-Йорку, зіткнувшись із забороною продовжувати гру в джинсах, незважаючи на його статус чинного чемпіона в цьому виді.

На вихідних керівництво ФІДЕ заявило про готовність переглянути суворі вимоги до зовнішнього вигляду учасників. Організація дозволила "незначні елегантні відхилення" від встановлених правил, що дозволило Карлсену продовжити змагання. Шахіст запевнив, що в понеділок вийде на гру в джинсах.

Магнус Карлсен з'явився на турнірі в джинсах, чим порушив дрес-код Фото: X (Twitter)

У п'ятницю Карлсен уперше порушив дрес-код, з'явившись за дошкою в бузковій сорочці, джинсах і піджаку-блейзері. За це його оштрафували на $200. Сам гросмейстер пояснив, що незадовго до гри був на особистій зустрічі за обідом і не вважав за потрібне переодягатися.

Шахіст встиг провести кілька партій у такому вбранні, перш ніж організатори нагадали йому про суворі вимоги турніру. Згідно з правилами, учасники зобов'язані дотримуватися стилю business casual, включно з обов'язковими штанами темного кольору.

Карлсен запропонував змінити джинси наступного дня, але йому було наказано переодягнутися негайно. Він відмовився, заявивши, що покине турнір. "Якщо ніхто не хоче йти на поступки... поїду туди, де погода приємніша", — заявив чемпіон, залишаючи Нью-Йорк.

Однак у неділю ситуація змінилася: керівництво ФІДЕ пом'якшило дрес-код, дозволивши гравцям носити відповідні джинси в поєднанні з піджаком. Президент федерації Аркадій Дворкович уточнив, що співробітники турніру стежитимуть за відповідністю вбрання оновленим правилам і висловив сподівання, що гравці не стануть зловживати новими послабленнями.

Після цього Карлсен оголосив у соціальних мережах, що повернеться на турнір і з'явиться в джинсах.

Хто такий Магнус Карлсен

Магнус Карлсен — видатний шахіст, чия кар'єра розпочалася в 13 років, коли він став гросмейстером, а в 22 роки вперше завоював титул чемпіона світу. Однак його нестандартна поведінка та різкі висловлювання часто стають приводом для обговорень.

У 2022 році Карлсен звинуватив 19-річного американського шахіста Ганса Німанна в шахрайстві після несподіваної поразки. Це призвело до судового позову на $100 млн проти Карлсена, сайту Chess.com і ще одного американського гросмейстера. У серпні 2023 року спір було врегульовано, і Карлсен визнав, що Німанн грав чесно.

Нагадаємо, чемпіоном світу з шахів став 18-річний вундеркінд з Індії Гукеш Доммараджу. У фіналі чемпіонату світу попередній чемпіон світу, китаєць Дін Ліжень, припустився фатальної помилки під кінець партії.