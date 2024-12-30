Один из лучших шахматистов мира появился в джинсах на соревнованиях: это изменило правила (фото)

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен пришел на турнир в джинсах, но оказалось, что дресс-код Международной шахматной федерации не терпит отклюнений от стиля business casual, который предполагает исключительно черные брюки.

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Магнус Карлсен, признанный лучшим шахматистом мира, объявил о возвращении в крупные турниры после того, как Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сделала для него исключение и ослабила требования официального дресс-кода. Об этом пишет BBC.

В пятницу 34-летний норвежский шахматист Карлсен покинул чемпионат мира по быстрым и блиц-шахматам в Нью-Йорке, столкнувшись с запретом продолжать игру в джинсах, несмотря на его статус действующего чемпиона в этом виде.

На выходных руководство ФИДЕ заявило о готовности пересмотреть строгие требования к внешнему виду участников. Организация разрешила "незначительные элегантные отклонения" от установленных правил, что позволило Карлсену продолжить соревнования. Шахматист заверил, что в понедельник выйдет на игру в джинсах.

Магнус Карлсен появился на турнире в джинсах, чем нарушил дресс-код Фото: X (Twitter)

В пятницу Карлсен впервые нарушил дресс-код, появившись за доской в сиреневой рубашке, джинсах и пиджаке-блейзере. За это его оштрафовали на $200. Сам гроссмейстер объяснил, что незадолго до игры был на личной встрече за обедом и не счел нужным переодеваться.

Шахматист успел провести несколько партий в таком наряде, прежде чем организаторы напомнили ему о строгих требованиях турнира. Согласно правилам, участники обязаны придерживаться стиля business casual, включая обязательные брюки темного цвета.

Карлсен предложил сменить джинсы на следующий день, но ему было предписано переодеться немедленно. Он отказался, заявив, что покинет турнир. "Если никто не хочет идти на уступки… поеду туда, где погода приятнее", — заявил чемпион, покидая Нью-Йорк.

Однако в воскресенье ситуация изменилась: руководство ФИДЕ смягчило дресс-код, позволив игрокам носить подходящие джинсы в сочетании с пиджаком. Президент федерации Аркадий Дворкович уточнил, что сотрудники турнира будут следить за соответствием нарядов обновленным правилам и выразил надежду, что игроки не станут злоупотреблять новыми послаблениями.

После этого Карлсен объявил в социальных сетях, что вернется на турнир и появится в джинсах.

Кто такой Магнус Карлсен

Магнус Карлсен — выдающийся шахматист, чья карьера началась в 13 лет, когда он стал гроссмейстером, а в 22 года впервые завоевал титул чемпиона мира. Однако его нестандартное поведение и резкие высказывания часто становятся поводом для обсуждений.

В 2022 году Карлсен обвинил 19-летнего американского шахматиста Ханса Ниманна в жульничестве после неожиданного поражения. Это привело к судебному иску на $100 млн против Карлсена, сайта Chess.com и еще одного американского гроссмейстера. В августе 2023 года спор был урегулирован, и Карлсен признал, что Ниманн играл честно.

Напомним, чемпионом мира по шахматам стал 18-летний вундеркинд из Индии Гукеш Доммараджу. В финале чемпионата мира предыдущий чемпион мира, китаец Дин Лижень, допустил роковую ошибку под конец партии.