Соперник совершил роковую ошибку: чемпионом мира по шахматам стал 18-летний вундеркинд (фото, видео)
В финале чемпионата мира по шахматам впервые за 138 лет встретились два представителя Азии. Предыдущий чемпион мира, китаец Дин Лижень допустил роковую ошибку под конец партии.
18-летний индиец Гукеш Доммараджу стал новым чемпионом мира по шахматам, одолев в Сингапуре действующего до сегодняшнего дня чемпиона мира, китайца Дина Лиженя. Он стал 18-м чемпионом мира, вторым чемпионом мира из Индии и самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории, сообщается на официальном сайте события.
В международной федерации шахмат отмечают, что в финале чемпионата мира по шахматам 2024 года впервые за 138 лет встретились два представителя из Азии. Призовой фонд составлял 2,5 миллиона долларов США.
Когда казалось, что финальная партия закончится вничью и тай-брейков не избежать, действующий чемпион Дин Лижень допустил роковую ошибку, пишут обозреватели. Матч в итоге неожиданно завершился со счетом 7,5-6,5 в пользу Гукеша.
"Я был в полном шоке, когда понял, что совершил грубую ошибку", — сказал Дин на пресс-конференции после игры.
Журналисты отмечают, что Гукеш не поверил собственным глазам, когда китаец промахнулся на 55-м ходу.
"Сначала я не видел, что выигрываю. Когда я понял, что побеждаю, это был лучший момент в моей жизни", — признался новый чемпион мира.
Дин Лижень признал свое поражение и сказал, что сыграл свой лучший турнир за этот год и не жалеет о результате.
"С семи лет я живу этим моментом, уже десять лет. Каждый шахматист хочет пережить такой момент и не получает возможности. Я сейчас проживаю свою мечту", — сказал Гукеш после победы.
Гукеш Доммараджу: что известно о новом короле шахмат
Вундеркинд родился в городе Ченнии в Индии в 2006 году. Он начал играть в шахматы в семь лет, начал играть в шахматы в нежном возрасте семи лет, а в двенадцать — в 2019-м — стал самым молодым гроссмейстером Индии и третьим самым молодым гроссмейстером в истории, писало издание India Today. Его отец оставил практику врача, чтобы помогать ребенку сделать карьеру в шахматном спорте, а мать работает микробиологом.
Также Гукеш является самым молодым игроком, который достиг пикового рейтинга 2 750.
Напомним, 12 декабря украинский боксер, обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщили, что завершили подготовку к поединку-реваншу, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Также 11 декабря СМИ раскрыли, где пройдут Чемпионаты мира по футболу в 2030 и 2034 годах. Матчи сыграют в шести странах на трех континентах.