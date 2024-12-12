Соперник совершил роковую ошибку: чемпионом мира по шахматам стал 18-летний вундеркинд (фото, видео)

В финале чемпионата мира по шахматам впервые за 138 лет встретились два представителя Азии. Предыдущий чемпион мира, китаец Дин Лижень допустил роковую ошибку под конец партии.

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18-летний индиец Гукеш Доммараджу стал новым чемпионом мира по шахматам, одолев в Сингапуре действующего до сегодняшнего дня чемпиона мира, китайца Дина Лиженя. Он стал 18-м чемпионом мира, вторым чемпионом мира из Индии и самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории, сообщается на официальном сайте события.

В международной федерации шахмат отмечают, что в финале чемпионата мира по шахматам 2024 года впервые за 138 лет встретились два представителя из Азии. Призовой фонд составлял 2,5 миллиона долларов США.

Гукеш Доммараджу играл против действующего чемпиона мира Дина Лиженя Фото: worldchampionship.fide.com

Когда казалось, что финальная партия закончится вничью и тай-брейков не избежать, действующий чемпион Дин Лижень допустил роковую ошибку, пишут обозреватели. Матч в итоге неожиданно завершился со счетом 7,5-6,5 в пользу Гукеша.

Гукеш Доммараджу обыграл соперника со счетом 7,5-6,5 Фото: Скриншот

"Я был в полном шоке, когда понял, что совершил грубую ошибку", — сказал Дин на пресс-конференции после игры.

Журналисты отмечают, что Гукеш не поверил собственным глазам, когда китаец промахнулся на 55-м ходу.

"Сначала я не видел, что выигрываю. Когда я понял, что побеждаю, это был лучший момент в моей жизни", — признался новый чемпион мира.

Дин Лижень допустил ошибку в финале матча с Гукешем Доммараджу Фото: worldchampionship.fide.com

Дин Лижень признал свое поражение и сказал, что сыграл свой лучший турнир за этот год и не жалеет о результате.

"С семи лет я живу этим моментом, уже десять лет. Каждый шахматист хочет пережить такой момент и не получает возможности. Я сейчас проживаю свою мечту", — сказал Гукеш после победы.

Гукеш Доммараджу: что известно о новом короле шахмат

Вундеркинд родился в городе Ченнии в Индии в 2006 году. Он начал играть в шахматы в семь лет, начал играть в шахматы в нежном возрасте семи лет, а в двенадцать — в 2019-м — стал самым молодым гроссмейстером Индии и третьим самым молодым гроссмейстером в истории, писало издание India Today. Его отец оставил практику врача, чтобы помогать ребенку сделать карьеру в шахматном спорте, а мать работает микробиологом.

Также Гукеш является самым молодым игроком, который достиг пикового рейтинга 2 750.

Напомним, 12 декабря украинский боксер, обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщили, что завершили подготовку к поединку-реваншу, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Также 11 декабря СМИ раскрыли, где пройдут Чемпионаты мира по футболу в 2030 и 2034 годах. Матчи сыграют в шести странах на трех континентах.