Шесть стран и три континента: где пройдут Чемпионаты мира по футболу в 2030 и 2034 годах

Чемпионат мира по футболу в 2034 году будет принимать Саудовская Аравия, которая единственной претендовала на проведение мундиаля после того, как Австралия отказалась подавать заявку.

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Саудовская Аравия станет страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу 2034 года. До этого, в 2030 году, мировой футбол будет отмечать 100-летие турнира. Мундиаль станет уникальным — он пройдет в Уругвае, Аргентине и Парагвае, однако основную часть матчей сыграют в Испании, Португалии и Марокко. В 2026 году Чемпионат мира примут США, Канада и Мексика. Об этом сообщает Sky News.

Саудовская Аравия была единственной страной, которая претендовала на проведение турнира после того, как Австралия отказалась от подачи заявки.

Решение передать Саудовской Аравии проведение турнира вызвало волну критики со стороны правозащитников, отмечает Sky News. Amnesty International и другие организации заявляют, что страна использует спорт как инструмент для улучшения своей репутации на фоне обвинений в нарушениях прав человека, включая ограничение прав мигрантов и отсутствие защиты для ЛГБТК+ сообщества.

Проведение турнира в Саудовской Аравии потребует строительства восьми новых стадионов, а также 175 тысяч новых гостиничных номеров. Стоимость этих проектов в значительной степени ляжет на плечи мигрантов, которые будут выполнять большую часть работ.

В ответ на эти обвинения Хаммад Альбалави, руководитель организационного комитета Саудовской Аравии к Чемпионату мира по футболу, заявил, что страна активно реформируется в рамках правительственной программы Vision 2030. По его словам, государство стремится создать безопасную и комфортную среду для зрителей.

Напомним, 18 декабря 2022 года Аргентина выиграла Чемпионат мира по футболу 2022, который проходил в Катаре.

17 октября суперкомпьютер определил победителя Чемпионата мира по футболу 2026.