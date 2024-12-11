Шість країн і три континенти: де відбудуться Чемпіонати світу з футболу у 2030 і 2034 роках

Чемпіонат світу з футболу у 2034 році прийматиме Саудівська Аравія, яка єдиною претендувала на проведення мундіалю після того, як Австралія відмовилася подавати заявку.

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Саудівська Аравія стане країною-господарем Чемпіонату світу з футболу 2034 року. До цього, у 2030 році, світовий футбол відзначатиме 100-річчя турніру. Мундіаль стане унікальним — він пройде в Уругваї, Аргентині та Парагваї, однак основну частину матчів зіграють в Іспанії, Португалії та Марокко. У 2026 році Чемпіонат світу приймуть США, Канада та Мексика. Про це повідомляє Sky News.

Саудівська Аравія була єдиною країною, яка претендувала на проведення турніру після того, як Австралія відмовилася від подачі заявки.

Рішення передати Саудівській Аравії проведення турніру викликало хвилю критики з боку правозахисників, зазначає Sky News. Amnesty International та інші організації заявляють, що країна використовує спорт як інструмент для покращення своєї репутації на фоні звинувачень у порушеннях прав людини, включаючи обмеження прав мігрантів і відсутність захисту для ЛГБТК+ спільноти.

Проведення турніру у Саудівській Аравії вимагатиме будівництва восьми нових стадіонів, а також 175 тисяч нових готельних номерів. Вартість цих проєктів значною мірою ляже на плечі мігрантів, які виконуватимуть більшу частину робіт.

У відповідь на ці звинувачення Хаммад Альбалаві, керівник організаційного комітету Саудівської Аравії до Чемпіонату світу з футболу, заявив, що країна активно реформується в межах урядової програми Vision 2030. За його словами, держава прагне створити безпечне й комфортне середовище для глядачів.

Нагадаємо, 18 грудня 2022 року Аргентина виграла Чемпіонат світу з футболу 2022, що проходив у Катарі.

17 жовтня суперкомп'ютер визначив переможця Чемпіонату світу з футболу 2026.