Суперник зробив фатальну помилку: чемпіоном світу з шахів став 18-річний вундеркінд (фото, відео)

У фіналі чемпіонату світу з шахів уперше за 138 років зустрілися два представники Азії. Попередній чемпіон світу, китаєць Дін Ліжень припустився фатальної помилки під кінець партії.

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18-річний індієць Гукеш Доммараджу став новим чемпіоном світу з шахів, здолавши в Сингапурі чинного до сьогодні чемпіона світу, китайця Діна Ліженя. Він став 18-м чемпіоном світу, другим чемпіоном світу з Індії та наймолодшим чемпіоном світу з шахів в історії, повідомляють на офіційному сайті події.

У міжнародній федерації шахів зазначають, що у фіналі чемпіонату світу з шахів 2024 року вперше за 138 років зустрілися два представники з Азії. Призовий фонд складав 2,5 мільйона доларів США.

Гукеш Доммараджу грав проти чинного чемпіона світу Діна Ліженя Фото: worldchampionship.fide.com

Коли здавалося, що фінальна партія закінчиться внічию і тай-брейків не уникнути, чинний чемпіон Дін Ліжень припустився фатальної помилки, пишуть оглядачі. Матч у підсумку несподівано завершився рахунком 7,5-6,5 на користь Гукеша.

Гукеш Доммараджу обіграв суперника з рахунком 7,5-6,5 Фото: Скриншот

"Я був у повному шоці, коли зрозумів, що зробив грубу помилку", — сказав Дін на пресконференції після гри.

Журналісти зазначають, що Гукеш не повірив власним очам, коли китаєць промахнувся на 55-му ході.

"Спочатку я не бачив, що виграю. Коли я зрозумів, що перемагаю, це був найкращий момент у моєму житті", — зізнався новий чемпіон світу.

Дін Ліжень припустився помилки у фіналі матчу з Гукешем Доммараджу Фото: worldchampionship.fide.com

Дін Ліжень визнав свою поразку та сказав, що зіграв свій найкращий турнір за цей рік і не шкодує про результат.

"З семи років я живу цим моментом, вже десять років. Кожен шахіст хоче пережити такий момент і не отримує можливості. Я зараз проживаю свою мрію", — сказав Гукеш після перемоги.

Гукеш Доммараджу: що відомо про нового короля шахів

Вундеркінд народився в місті Ченнії в Індії у 2006 році. Він почав грати в шахи у сім років, почав грати в шахи в ніжному віці семи років, а у дванадцять — у 2019-му — став наймолодшим гросмейстером Індії та третім наймолодшим гросмейстером в історії, писало видання India Today. Його батько залишив практику лікаря, щоб допомагати дитині зробити кар'єру в шаховому спорті, а мати працює мікробіологом.

Також Гукеш є наймолодшим гравцем, який досяг пікового рейтингу 2 750.

Нагадаємо, 12 грудня український боксер, володар титулів WBC, WBA та WBO Олександр Усик і колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі повідомили, що завершили підготовку до поєдинку-реваншу, який відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.

Також 11 грудня ЗМІ розкрили, де пройдуть Чемпіонати світу з футболу у 2030 і 2034 роках. Матчі зіграють у шести країнах на трьох континентах.