Одного из лучших шахматистов в истории не пустили на турнир: он нецензурно "послал" организаторов

Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что пренебрежительное поведение организаторов допекло его. Поэтому шахматист откровенно и грубо сказал все, что думает о Международной шахматной федерации и ее правилах с помощью нецензурных слов.

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Международная федерация шахмат (ФИДЕ) не допустила гроссмейстера и пятикратного чемпиона мира Магнуса Карлсена на турнир по быстрым шахматам в Нью-Йорке. Об этом говорится в заявлении организации в соцсети X.

Там сообщили, что норвежский шахматист нарушил многолетние правила дресс-кода и пришел в джинсах. Главный арбитр заявил Карлсену о нарушении правил и выписал штраф в размере 200 евро, а затем потребовал от шахматиста переодеться. Однако норвежец отказался это сделать, из-за чего его не допустили к очередному раунду чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в американском Нью-Йорке.

В разговоре с известным шахматным блогером Леви Розманом, известного как GothamChess, Карлсен объяснил ситуацию с "джинсовым скандалом". Шахматист рассказал, что выспался перед матчем, провел ланч и оделся, однако даже не подумал о джинсах. А потом придя на турнир, попал в упомянутую ситуацию.

"Я получил предупреждение, что мне нужно сменить [джинсы]. Ну, во-первых, мне выписали штраф. А потом предупредили, что мне не поставят в пару, если я немедленно не пойду и не переоденусь. Я сказал, что, мол, переоденусь завтра, если вы не против. Я даже не думал об этом сегодня. Но они сказали, что ты должен переодеться сейчас. И с того момента для меня это стало делом принципа", — рассказал норвежец.

Карлсен рассказал, что такое надменное поведение организаторов откровенно его разгневало. Шахматист добавил, если именно так работает правила дресс-кода, то, пожалуй, он поедет куда-то, где "погода немного лучше, чем здесь".

Шахматист подчеркнул, что его уже достало поведение ФИДЕ, с которым ему не впервые ему приходится иметь дело. Поэтому он устал от такого отношения и заявил на эмоциях, что прекращает участие на турнирах под эгидой этой организации, еще и в придачу публично нецензурно оскорбил ФИДЕ.

"Честно говоря, мое терпение к ним было не очень большим с самого начала. И это нормально. Они могут вводить свои правила. Меня это устраивает. И мой ответ — хорошо, тогда я ухожу. Типа, идите на**й. Думаю, больше ничего не надо говорить", — сказал Карлсен.

Напомним, Фокус писал, что чемпионом мира по шахматам стал 18-летний вундеркинд из Индии Гукеш Доммараджу. В финале чемпионата мира предыдущий чемпион мира, китаец Дин Лижень, допустил роковую ошибку под конец партии.

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