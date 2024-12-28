Одного з найкращих шахістів в історії не пустили на турнір: він нецензурно "послав" організаторів

Ексчемпіон світу з шахів Магнус Карлсен заявив, що зневажлива поведінка організаторів допекла його. Тому шахіст відверто та грубо сказав все, що думає про Міжнародну шахову федерацію та її правила за допомогою нецензурних слів.

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Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) не допустила гросмейстера та п'ятикратного чемпіона світу Магнуса Карлсена на турнір зі швидких шахів у Нью-Йорку. Про це йдеться у заяві організації в соцмережі X.

Там повідомили, що норвезький шахіст порушив багаторічні правила дрес-коду і прийшов у джинсах. Головний арбітр заявив Карлсену про порушення правил і виписав штраф у розмірі 200 євро, а потім вимагав від шахіста перевдягнутися. Однак норвежець відмовився це зробити, через що його не допустили до чергового раунду чемпіонату світу зі швидких шахів, що триває в американському Нью-Йорку.

У розмові з відомим шаховим блогером Леві Розманом, відомого як GothamChess, Карлсен пояснив ситуацію з "джинсовим скандалом". Шахіст розповів, що виспався перед матчем, провів ланч і вдягнувся, однак навіть не подумав про джинси. А потім прийшовши на турнір, потрапив у згадану ситуацію.

"Я отримав попередження, що мені потрібно змінити [джинси]. Ну, по-перше, мені виписали штраф. А потім попередили, що мені не поставлять у пару, якщо я негайно не піду і не перевдягнувся. Я сказав, що, мовляв, переодягнусь завтра, якщо ви не проти. Я навіть не задумувався про це сьогодні. Але вони сказали, що ти маєш переодягнутися зараз. І з того моменту для мене це стало справою принципу", — розповів норвежець.

Карлсен розповів, що така надмірна поведінка організаторів відверто його розгнівала. Шахіст додав, якщо саме так працює правила дрескоду, то, мабуть, він поїде кудись, де "погода трохи краща, ніж тут".

Шахіст підкреслив, що його вже допекла поведінка ФІДЕ, з якою йому не вперше йому доводиться мати справу. Тому він втомився від такого ставлення і заявив на емоціях, що припиняє участь на турнірах під егідою цієї організації, ще й на додачу публічно нецензурно образив ФІДЕ.

"Чесно кажучи, моє терпіння до них було не дуже великим з самого початку. І це нормально. Вони можуть запроваджувати свої правила. Мене це влаштовує. І моя відповідь — добре, тоді я йду. Типу, ідіть на**й. Думаю, більше нічого не треба говорити", — сказав Карлсен.

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