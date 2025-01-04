В режиме секретности: один из лучших шахматистов мира женился (фото)

Подробности свадьбы чемпиона Магнуса Карлсена и его возлюбленной до последнего держались в секрете. О своем намерении жениться Карлсен заявил на следующий день после победы на Чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке.

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34-летний норвежский шахматист Магнус Карлсен, совсем недавно в восьмой раз выигравший шах Чемпионат мира по блицу 2024, женился на своей девушке, 26-летней Элле Виктории Мэлоун, сообщает nss24.com.

Место проведения церемонии до последнего держалось в тайне. Как пишет Daily Mail, брачные клятвы влюбленные произнесли в часовне Холменколлен в Осло (Норвегия). Судя по фото, которые появились в сети, мероприятие получилось роскошным, а вход в собор украшали цветочные и лиственные композиции.

На невесте было белое платье с пышной юбкой с подолом и вырезом в форме сердца. Верх платья покрыт кружевом, образовав высокий воротник и длинные рукава. Сзади спина была частично открытой. Отличительной особенностью свадебного образа девушки является отсутствие фаты. Ее волосы были уложены в низкий пучок с пробором по центру, а образ завершал свежий и едва заметный макияж.

Магнус выглядел элегантно в черном костюме и белой рубашке с галстуком-бабочкой.

Счастливые молодожены возле часовни Холменколлен в Осло Фото: Getty

Молодожены целовались и не скрывали того, насколько счастливы.

И Магнус, и Элла держали свои отношения в секрете, и впервые об их романе стало известно в феврале прошлого года, когда они вместе появились на Freestyle Chess G.O.A.T. Challenge в Германии. С тех пор девушка часто поддерживала своего жениха на ответственных матчах. В частности, она была с ним на декабрьском чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке.

Мэлоун родом из норвежско-американской семьи и провела детство в Сингапуре. Там она была очарована многокультурной атмосферой и развила страсть к путешествиям.

Сам Карлсен признался норвежскому телеканалу TV 2, что присутствие Эллы придает ему спокойствие и уверенность, особенно в те моменты, когда дела за доской идут неважно.

Элла Виктория сопровождала Магнуса на ответственных турнирах Фото: magnus_carlsen/Instagram

"Это фантастика, когда рядом с тобой кто-то, кто верит в тебя и понимает твою страсть. Именно это и делает Элла", – говорил он.

Некоторое время назад Магнус подумывал покинуть Норвегию, чтобы защитить частную жизнь своей семьи.

"Я не планирую оставаться в Норвегии навсегда. Я хочу, чтобы моя будущая семья жила в мире и имела много свободы", – заявлял шахматист.

Магнус Карлсен – сенсация в истории шахмат

Магнуса Карлсена называют сенсацией в мире шахмат. Он стал гроссмейстером 26 апреля 2004 года в возрасте 13 лет, 4 месяцев и 27 дней. Норвежец – 16-й чемпион мира, один из сильнейших шахматистов в истории. Карлсен – победитель Кубка мира 2023 года, пять раз выигрывал чемпионат мира по рапиду и восемь раз – по блицу. В финале по блицу в Нью-Йорке против Яна Непомнящего, после серии повторных ничьих, Магнус удивил как поклонников, так и экспертов, предложив разделить титул со своим соперником. Удивительно, но Международная шахматная федерация (ФИДЕ) согласилась, подтвердив статус Карлсена как "джентльмена шахматной игры", но также вызвав серьезные споры: в то время как некоторые видят в этом вершину честной игры, другие считают это подрывом давних традиций.

Карлсен Магнус разделил свою победу с Яном Непомнящим

Ранее Фокус писал, что Магнуса не допустили к игре из-за того, что он явился на игру в джинсах, но потом ради него дресс-код смягчили.