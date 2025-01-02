Брат Анджелины Джоли тайно женился (фото, видео)

Уже на следующий день после свадьбы молодожены рассорились в пух и прах и пять месяцев жили отдельно.

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51-летний актер и продюсер Джеймс Хейвен, родной брат голливудской суперзвезды Анджелины Джоли, тайно женился на своей 42-летней подруге, звезде реалити-шоу "Настоящий секс в другом городе" Роми Имбелли. Свадьба состоялась еще летом, но о ней стало известно только сейчас, когда Имбелли опубликовала видео и фото церемонии, чтобы поздравить с днем рождения своего покойного отца.

Церемония бракосочетания прошла 12 августа 2024 года в Лагуна-Бич, Калифорния, в присутствии нескольких близких членов семьи, включая отца жениха Джона Войта.

"Сегодня мама Джейми ("Маршелин Бертран) поет для нас, пока они вместе празднуют на небесах. Мы оба учимся принимать любовь от кого-то, это был особенный и личный день на этих фотографиях. Я с нетерпением жду празднования с близкими в наступающем году. С Новым годом. Я благодарна за руководство, которое мой отец, родившийся в этот день, дал мне даже из могилы. Мама Джейми посвятила нам эту песню за много лет до своей смерти. В этот особенный день мы осознали, что наши мама и папа присутствовали с нами в духе", – написала она.

На видео она обменивается клятвами с Хейвеном, которого практически не узнать. В сторис она показала фото жениха с его отцом Джоном Войтом и еще несколько снимков.

Несколькими днями ранее Роми рассказала о том, что до свадьбы она знала Джеймса 23 года, а предложение он сделал на могиле ее отца.

"Подробности нашей истории слишком личные и сложные, чтобы делиться ими сейчас, но я пишу все это в своей книге", – говорится в публикации.

Уже на следующий день после свадьбы молодожены очень сильно поссорились, после чего Роми бросила мужа.

"После 5 месяцев долгих слез, исцеления и размышлений мы решили разобраться со своими проблемами и теперь планируем особенный день с моей дочерью. Я чувствую себя освобожденной и готовой вернуться к мужу и в наш дом в Лос-Анджелесе. Все, что произошло за последние несколько месяцев, было частью большего плана, и я верю в Божье время", – говорит она.

В 2025 году пара собирается устроить большое торжество для друзей и родных по случаю своей свадьбы.

Девушка ранее была замужем за музыкантом Дасти Рэем и шеф-поваром Чарльзом Имбелли, последний из которых является отцом ее дочери.

Что касается Джеймса, то он продолжает вести непубличную жизнь. В январе 2024 года Хейвен дал редкий комментарий о своих отношениях с сестрой. Он появился в эпизоде ​​подкаста 90who10, в котором рассказал о том, как он сосредоточился на заботе о детях Анджелины после ее расставания и многолетнего развода с Питтом.

Джеймс, которого в последний раз видели на публике с отцом Джоном Войтом в октябре 2022 года, признался, что считает своим долгом "защитить" шестерых детей своей сестры на фоне бурного развода и вызванной им негативной огласки для бывших бойфрендов.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли официально поставила точку в разводе с Брэдом Питтом.