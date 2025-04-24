Развод в королевской семье: сын эрцгерцога Австрии расстался с русской графиней (фото)

Эрцгерцог Александр Австрийский и русская графиня Наташа Румянцева-Пашкевич, которые поженились в сентябре 2023 года, расстались. Причины своего поступка они публично не озвучивали.

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Об этом сообщает Vanitatis.

Младший из пяти детей эрцгерцога Карла-Кристиана Австрийского и принцессы Марии Астрид Люксембургской и русской графини Наташи намекнул на возможность развода после того, как она представилась своей девичьей фамилией на анти-Дне святого Валентина гала-вечере, который она организовала совместно со своей компанией RPZ Events.

Наташа также не присутствовала на похоронах эрцгерцогини Эстеллы Австрийской, жены двоюродного брата мужа, эрцгерцога Карла Кристиана, в ​​марте 2025 года, после того как она умерла в возрасте 45 лет. Однако пара еще не сделала публичного заявления о своем разрыве.

Свадьба Александра и Наташи в последний собрала вместе почти всю герцогскую семью Люксембурга. Александр, который является правнуком Карла I, последнего императора Австрии из династии Габсбургов и короля Венгрии, женился в католической церкви Eglise Saint Pierre, прежде чем устроить прием в замке Белоэль.

Свадьба Александра и Наташи собрала всех членов герцогской семьи Люксембурга

Гости, включая королеву Бельгии Матильду, кронпринца Великого герцога Люксембургского Гийома и кронпринца Великого герцога Люксембургского Стефанию, а также принца Бельгии Иоахима, наблюдали, как графиня шла к алтарю в свадебном платье с длинными рукавами, глубоким вырезом и прозрачной кружевной отделкой на лифе. Она уложила свои длинные волосы в элегантную прическу и добавила жемчужные аксессуары для волос, которые сочетались с ее серьгами-капельками и ожерельем, в то время как жених выглядел элегантно в дорогом костюме и красно-черном полосатом галстуке.

Затем молодожены и их гости отправились в замок, резиденцию принцев Линь, на вечерние торжества.

Торжество было омрачено тем, что состоялось вскоре после смерти бабушки эрцгерцога, эрцгерцогини Иоланды. Ее похороны прошли в церкви Сен-Пьер за несколько дней до свадьбы Александра.

Развод, скорее всего, будет осуществляться на гражданских условиях, в зависимости от того, обратятся ли они за разрешением к епархиальному архиерею.

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