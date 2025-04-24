Розлучення в королівській родині: син ерцгерцога Австрії розійшовся з російською графинею (фото)

Ерцгерцог Олександр Австрійський і російська графиня Наташа Румянцева-Пашкевич, які одружилися у вересні 2023 року, розлучилися. Причини свого вчинку вони публічно не озвучували.

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Про це повідомляє Vanitatis.

Молодший із п'яти дітей ерцгерцога Карла-Крістіана Австрійського і принцеси Марії Астрід Люксембурзької та російської графині Наташі натякнув на можливість розлучення після того, як вона представилася своїм дівочим прізвищем на анти-Дні святого Валентина гала-вечорі, який вона організувала спільно зі своєю компанією RPZ Events.

Наташа також не була присутня на похороні ерцгерцогині Естелли Австрійської, дружини двоюрідного брата чоловіка, ерцгерцога Карла Крістіана, у березні 2025 року, після того як вона померла у віці 45 років. Однак пара ще не зробила публічної заяви про свій розрив.

Весілля Олександра і Наташі востаннє зібрало разом майже всю герцогську родину Люксембургу. Александр, який є правнуком Карла I, останнього імператора Австрії з династії Габсбургів і короля Угорщини, одружився в католицькій церкві Eglise Saint Pierre, перш ніж влаштувати прийом у замку Білоель.

Весілля Олександра і Наташі зібрало всіх членів герцогської родини Люксембургу

Гості, включно з королевою Бельгії Матильдою, кронпринцом Великого герцога Люксембурзького Гійомом і кронпринцем Великого герцога Люксембурзького Стефанією, а також принцом Бельгії Іоахімом, спостерігали, як графиня йшла до вівтаря у весільній сукні з довгими рукавами, глибоким вирізом і прозорим мереживним оздобленням на ліфі. Вона вклала своє довге волосся в елегантну зачіску і додала перлинні аксесуари для волосся, які поєднувалися з її сережками-крапельками і намистом, тоді як наречений мав елегантний вигляд у дорогому костюмі і червоно-чорній смугастій краватці.

Потім молодята та їхні гості вирушили в замок, резиденцію принців Лінь, на вечірні урочистості.

Торжество було затьмарене тим, що відбулося незабаром після смерті бабусі ерцгерцога, ерцгерцогині Йоланди. Її похорон відбувся в церкві Сен-П'єр за кілька днів до весілля Александра.

Розлучення, найімовірніше, здійснюватиметься на цивільних умовах, залежно від того, чи звернуться вони по дозвіл до єпархіального архієрея.

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