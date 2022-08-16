Королівське розлучення: у Данії розпалася родина племінниці Маргрете II

Що стало причиною розлучення, наразі невідомо. Пара була знайома з 2006 року, а повінчалася у 2011-му.

Розлучення в королівських сім'ях — явище, яке, м'яко кажучи, не схвалюється, але все ж таки вони можуть бути. За інформацією Вilled Bladet, цього разу сумні звістки прийшли з Данії, де племінниця королеви Данії Маргрете II, принцеса Наталі Зайн-Віттгенштейн-Берлебург, розлучилася зі своїм чоловіком Александром Йогансманном після 12 років шлюбу.

У той час як принцеса представляла Данію на Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях з виїздки, а також була національним тренером національної збірної Данії з виїздки та нинішнім тренером кількох вершників національної збірної з виїздки, Александр Йогансманн працює в міжнародній компанії свого дядька, яка спеціалізується на кінному транспорт. Пара познайомилася у січні 2006 року, а разом їх звів спільний інтерес до кінного спорту. Александр підібрав коня олімпійської наїзниці Наталі, Фантаст, у Берлебурзі, щоб відвезти її до Орхуса, де вона брала участь у кінному шоу, але пізніше зізнався, що під час їхньої першої зустрічі думав, що принцеса — звичайний конюх. Дізнавшись про походження і титул дівчини, чоловік був вражений.

Молоді люди зустрічалися чотири роки, перш ніж оголосити про заручини в 2010-му. 18 червня 2011 року вони повінчалися в євангелічній церкві у Бад-Берлебурзі. Наречена виблискувала в приталеній сукні кольору слонової кістки з атласу та мережива, розробленому Хенріком Хвіїдом, з вирізом у формі серця, довгими прозорими рукавами з вишивкою у вигляді зірок і довгим шлейфом. Вона доповнила сукню блискучою тіарою та біло-жовто-зеленим букетом, який випадково забула, коли їхала до церкви.

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За ці роки у них народилося двоє дітей. Спочатку, 24 липня 2010 року, у родині з'явився син Костянтин Густав Ріхард, хрещеною матір'ю якого є кронпринцеса Марія, а 28 січня 2015 року пара стала батьками Луїзи Маргарети Бенедикте Ханни. Про розлучення подружжя стало відомо 15 серпня, проте вони — не єдині, хто розлучився, у королівських сім'ях Європи. Лідером розлучення залишається британська монархія. За 30 років троє з чотирьох дітей королеви Єлизавети II розлучилися зі своїм подружжям: принц Чарльз, принцеса Анна і принц Ендрю. Перші двоє пов'язали себе узами шлюбу вдруге. Тепер майбутній король Великої Британії щасливий із Каміллою Паркер-Боулз, а Анна вийшла заміж за Тімоті Лоуренса.

Раніше ми писали про те, що королівські експерти прогнозують розлучення принца Гаррі та Меган Маркл. Пара неодноразово давала привід для чуток про те, що в сім'ї не все гладко.