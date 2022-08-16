Королевский развод: в Дании распалась семья племянницы Маргрете II

Что стало причиной развода, на данный момент неизвестно. Пара была знакома с 2006 года, а обвенчалась в 2011-м.

Разводы в королевских семьях – явление, которое, мягко говоря, не приветствуется, но все же они имеют место быть. По информации Вilled Bladet, в этот раз печальные вести пришли из Дании, где племянница королевы Дании Маргрете II, принцесса Натали Сайн-Витгенштейн-Берлебург, развелась со своим мужем Александром Йоханнсманном после 12 лет брака.

В то время как принцесса представляла Данию на Олимпийских играх и других международных соревнованиях по выездке, а также была национальным тренером национальной сборной Дании по выездке и нынешним тренером нескольких всадников национальной сборной по выездке, Александр Йоханнсманн работает в международной компании своего дяди, которая специализируется на конном транспорте. Пара познакомилась в январе 2006 года, а вместе их свел общий интерес к конному спорту. Александр подобрал лошадь олимпийской наездницы Натали, Фантаст, в Берлебурге, чтобы отвезти ее в Орхус, где она участвовала в конном шоу, но позже признался, что во время их первой встречи думал, что принцесса – обычный конюх. Узнав о происхождении и титуле девушки, мужчина был поражен.

Молодые люди встречались четыре года, прежде чем объявить о помолвке в 2010-м. 18 июня 2011 года они обвенчались в евангелической церкви в Бад-Берлебурге. Невеста блистала в приталенном платье цвета слоновой кости из атласа и кружева, разработанном Хенриком Хвиидом, с вырезом в форме сердца, длинными прозрачными рукавами с вышивкой в ​​виде звезд и длинным шлейфом. Она дополнила платье сверкающей тиарой и бело-желто-зеленым букетом, который случайно забыла, когда ехала в церковь.

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За эти годы у них родились двое детей. Сначала, 24 июля 2010 года, в семье появился сын Константин Густав Рихард, крестной матерью которого является кронпринцесса Мария, а 28 января 2015-го года пара стала родителями Луизы Маргареты Бенедикте Ханны. О разводе супругов стало известно 15 августа, однако они – не единственные, кто расстался, в королевских семьях Европы. Лидером по развоодам остается британская монархия. За 30 лет трое из четырез детей королевы Елизаветы II развелись со своими супругами: принц Чарльз, принцесса Анна и принц Эндрю. Первые двое связали себя узами брака во второй раз. Теперь будущий король Великобритании счастлив с Камиллой Паркер-Боулз, а Анна вышла замуж за Тимоти Лоуренса.

Ранее мы писали о том, что королевские эксперты прогнозируют развод принца Гарри и Меган Маркл. Пара неоднократно давала повод для слухов о том, что у них в семье не все гладко.