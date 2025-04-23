"Сильно обжегся": почему Брэд Питт не хочет жениться на Инес де Рамон (фото)

61-летний американский актер Брэд Питт не хочет жениться на 32-летней дизайнерке ювелирных украшений Инес де Рамон. Звезда фильма "Троя" сильно разочарован разводом с Анджелиной Джоли.

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Об этом пишет Daily Mail.

"Брэд полностью влюблен в Инес, но он не хочет жениться и иметь детей", — рассказал инсайдер.

Источник раскрыл, что Питт "сильно обжегся" разводом с Анджелиной Джоли и историей с его детьми, которые не хотели иметь с актером ничего общего.

"Ему 61 год, и он любит свою жизнь такой, какая она есть", — добавил инсайдер.

Брэд Питт и Инес де Рамон встречаются два с половиной года. Они впервые появились как пара на публике в ноябре 2022 года на концерте Боно.

Несмотря на это, продолжается ожесточенная борьба за опеку над шестью детьми Питта и вторая судебная битва за право собственности на французскую винодельню Chateau Miraval.

Тем не менее, де Рамон впечатлила друзей голливудского актера, которые все еще надеются, что пара поженится.

Инес де Рамон и Брэд Питт Фото: Getty Images

"Он общался с близкими ему людьми, включая Джорджа [Клуни], и все согласились с ним", — отметил источник.

Хотя Брэд Питт завершил свой развод с Анджелиной Джоли в декабре после 10 лет судебных баталий, борьба за опеку и совместный бизнес все еще продолжается.

Почти все дети актера отчуждаются от него, отказываясь от его фамилии и не желая видеться с актером. По словам инсайдера, он был "опустошен".

Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

"Брэд сказал, что устал от роли Анджелины в роли жертвы, когда он был тем, кого лишили семьи, детей", — рассказал инсайдер, добавив, что актер хочет только лучшего для сыновей и дочерей.

Напомним, Деми Мур признана самой красивой женщиной мира 2025 года. Таким титулом бывшую жену Брюса Уиллиса наградил журнал People.

Ранее Фокус писал о том, что фильм 2019 года "Однажды в Голливуде" получит продолжение. Брэд Питт вернется на экраны, однако режиссером ленты уже станет Дэвид Финчер, а не Квентин Тарантино.