"Сильно обжегся": почему Брэд Питт не хочет жениться на Инес де Рамон (фото)
61-летний американский актер Брэд Питт не хочет жениться на 32-летней дизайнерке ювелирных украшений Инес де Рамон. Звезда фильма "Троя" сильно разочарован разводом с Анджелиной Джоли.
Об этом пишет Daily Mail.
"Брэд полностью влюблен в Инес, но он не хочет жениться и иметь детей", — рассказал инсайдер.
Источник раскрыл, что Питт "сильно обжегся" разводом с Анджелиной Джоли и историей с его детьми, которые не хотели иметь с актером ничего общего.
"Ему 61 год, и он любит свою жизнь такой, какая она есть", — добавил инсайдер.
Брэд Питт и Инес де Рамон встречаются два с половиной года. Они впервые появились как пара на публике в ноябре 2022 года на концерте Боно.
Несмотря на это, продолжается ожесточенная борьба за опеку над шестью детьми Питта и вторая судебная битва за право собственности на французскую винодельню Chateau Miraval.
Тем не менее, де Рамон впечатлила друзей голливудского актера, которые все еще надеются, что пара поженится.
"Он общался с близкими ему людьми, включая Джорджа [Клуни], и все согласились с ним", — отметил источник.
Хотя Брэд Питт завершил свой развод с Анджелиной Джоли в декабре после 10 лет судебных баталий, борьба за опеку и совместный бизнес все еще продолжается.
Почти все дети актера отчуждаются от него, отказываясь от его фамилии и не желая видеться с актером. По словам инсайдера, он был "опустошен".
"Брэд сказал, что устал от роли Анджелины в роли жертвы, когда он был тем, кого лишили семьи, детей", — рассказал инсайдер, добавив, что актер хочет только лучшего для сыновей и дочерей.
Напомним, Деми Мур признана самой красивой женщиной мира 2025 года. Таким титулом бывшую жену Брюса Уиллиса наградил журнал People.
Ранее Фокус писал о том, что фильм 2019 года "Однажды в Голливуде" получит продолжение. Брэд Питт вернется на экраны, однако режиссером ленты уже станет Дэвид Финчер, а не Квентин Тарантино.