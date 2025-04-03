Брэд Питт вернется в сиквеле "Однажды в Голливуде" (фото, видео)

Фильм 2019 года "Однажды в Голливуде" получит продолжение. Брэд Питт вернется на экраны, однако режиссером ленты станет Дэвид Финчер, а не Квентин Тарантино.

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Об этом пишет Variety.

Трейлер фильма "Однажды в Голливуде"

Вскоре начнутся съемки сиквела "Однажды в Голливуде" для платформы Netflix. Первую часть в 2019 году снял Квентин Тарантино, но на этот раз режиссером станет Дэвид Финчер ("Бойцовский клуб", "Игра", "Социальная сеть").

По инсайдерским данным, Тарантино написал сценарий к сиквелу.

Известно, что фильм будет не прямым продолжением "Однажды в Голливуде", а сиквелом, вдохновленным первой частью. Вероятно, в основу картины лег сценарий отмененного фильма Квентина Тарантино под рабочим названием "Кинокритик".

Брэд Питт снова вернется к роли Клиффа Бута, за которую получил "Оскар" как лучший актер второго плана в 2020 году. Пока неизвестно, будут ли там Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Дакота Фэннинг.

Съемки сиквела могут стартовать уже летом 2025 года.

"Это особенно уникальный проект — не только потому, что известный режиссер снимает сиквел другого известного фильма, но и потому что собственность переходит от киностудии к стриминговому сервису", — рассказывает инсайдер.

О чем фильм "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

"Однажды в Голливуде" отражает атмосферу Голливуда конца 1960-х годов. Сюжет разворачивается вокруг Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо), актера, который когда-то был популярным, но теперь пытается удержаться в индустрии, и его дублера и лучшего друга Клиффа Бута (Брэд Питт).

На фоне этих событий показаны реальные исторические события, в частности убийство актрисы Шэрон Тейт (Марго Робби) сектой Чарльза Мэнсона. Однако Тарантино в свойственной ему манере меняет историю, добавляя неожиданный финал.

Квентин Тарантино и Леонардо Ди Каприо на съемочной площадке

Напомним, Брэд Питт обратился к Анджелине Джоли с просьбой наладить отношения. После многих лет публичного скандального развода звезда экрана хочет найти общий язык с бывшей женой, чтобы присутствовать в жизни их шестерых детей.

Также Фокус писал о реакции Брэда Питта на обман француженки от его имени. С помощью ИИ мужчина притворялся актером, обманув француженку, дизайнера интерьеров Анну, которая отдала 830 тысяч евро злоумышленнику и ради него ушла от своего мужа.