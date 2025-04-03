Бред Пітт повернеться у сиквелі "Одного разу в Голлівуді" (фото, відео)

Фільм 2019 року "Одного разу в Голлівуді" отримає продовження. Бред Пітт повернеться на екрани, проте режисером стрічки стане Девід Фінчер, а не Квентін Тарантіно.

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Про це пише Variety.

Трейлер фільму "Одного разу в Голлівуді"

Невдовзі розпочнуться зйомки сиквелу "Одного разу в Голлівуді" для платформи Netflix. Першу частину у 2019 році зняв Квентін Тарантіно, але цього разу режисером стане Девід Фінчер ("Бійцівський клуб", "Гра", "Соціальна мережа").

За інсайдерськими даними, Тарантіно написав сценарій до сиквелу.

Відомо, що фільм буде не прямим продовженням "Одного разу в Голлівуді", а сиквелом, натхненним першою частиною. Ймовірно, в основу картини ліг сценарій скасованого фільму Квентіна Тарантіно під робочою назвою "Кінокритик".

Бред Пітт знову повернеться до ролі Кліффа Бута, за яку отримав "Оскар" як найкращий актор другого плану у 2020 році. Наразі невідомо, чи будуть там Леонардо Ді Капріо, Марго Роббі, Дакота Феннінг тощо.

Зйомки сиквелу можуть стартувати вже влітку 2025 року.

"Це особливо унікальний проєкт — не лише тому, що відомий режисер знімає сиквел іншого відомого фільму, а й тому що власність переходить від кіностудії до стримінгового сервісу", — розповідає інсайдер.

Про що фільм "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно

"Одного разу в Голлівуді" відображає атмосферу Голлівуду кінця 1960-х років. Сюжет розгортається навколо Ріка Далтона (Леонардо Ді Капріо), актора, який колись був популярним, але тепер намагається втриматися в індустрії, та його дублера і найкращого друга Кліффа Бута (Бред Пітт).

На фоні цих подій показані реальні історичні події, зокрема вбивство акторки Шерон Тейт (Марго Роббі) сектою Чарльза Менсона. Проте Тарантіно у властивій йому манері змінює історію, додаючи несподіваний фінал.

Квентін Тарантіно та Леонардо Ді Капріо на знімальному майданчику

Нагадаємо, Бред Пітт звернувся до Анджеліни Джолі з проханням налагодити стосунки. Після багатьох років публічного скандального розлучення зірка екрану хоче віднайти спільну мову з колишньою дружиною, аби бути присутнім у житті їхніх шістьох дітей.

Також Фокус писав про реакцію Бреда Пітта на обман француженки від його імені. За допомогою ШІ чоловік прикидався актором, обманувши француженку, дизайнерку інтерʼєрів Анну, яка віддала 830 тисяч євро зловмиснику і заради нього пішла від свого чоловіка.