Бред Пітт намагається помиритися з Анджеліною Джолі: з якою метою

Пара одружилася у 2014 році та стала батьками шістьох дітей. Лише наприкінці 2024 вони врегулювали розлучення, попри фактичний розрив у 2016.

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Голлівудський актор Бред Пітт звернувся до Анджеліни Джолі з проханням налагодити стосунки. Про це пише Radar Online.

Після багатьох років публічного скандального розлучення зірка фільму "Троя" хоче віднайти спільну мову з колишньою дружиною, аби бути присутнім у житті їхніх шістьох дітей. Особливо Бред почав непокоїтися через це після того, як їхній 21-річний син Пакс двічі за пів року потрапив у ДТП. Пітт вважає, що юнаку необхідний батько.

"Бред хоче повернути себе в життя їхніх дітей. І він відчайдушно хвилюється за Пакса. Він звернувся до Анджеліни, бо відчуває, що йому (Паксу, — ред.) потрібен стійкий вплив у його житті. Він хвилюється, що врешті-решт він розіб'ється в аварії, якщо продовжить так", — розповіло джерело.

Бред Пітт із синами Фото: Getty Images

Зокрема, голлівудський актор ображений на Енджі, яка стала на заваді його спілкуванню з дітьми. Втім, Пітт сподівається, що ще не все втрачено, тому звернувся до ексдружини, аби акторка дала дозвіл на спілкування з дітьми.

"Він вважає, що якби йому було надано спільну опіку, ситуація була б зовсім іншою… Це викликає в нього гнів і сум. Реальність упущення багатьох моментів у житті його дітей — це тягар, від якого він не може позбутися", — розповів інсайдер.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Бред Пітт одружився з Анджеліною Джолі в серпні 2014 року, але пара подала на розлучення через два роки. У зірок є шестеро дітей — Меддокс, 23, Пакс, 20, Захара, 19, Шайло, 18, і 16-річні близнюки Нокс і Вів'єн. Голлівудські актори лише наприкінці 2024 року остаточно врегулювали питання свого розлучення.

Нагадаємо, як виглядає рідний син Бреда Пітта Нокс.

Також Фокус писав про реакцію Бреда Пітта на обман француженки від його імені.